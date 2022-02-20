Генсек НАТО не признал, что альянс обещал не расширяться на восток
Столтенберг прокомментировал сообщение в СМИ об обнаружении соответствующих документов. Он заявил, что нигде нет такого решения стран-союзников.
НАТО не нарушало обещания не расширяться на восток, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о том, права ли Россия в своих заявлениях, что военный блок не сдержал своё слово. СМИ ранее сообщали об обнаружении архивного документа, согласно которому такое обещание было дано.
"Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами. Нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в Вашингтонском договоре", — сказал Столтенберг в эфире телеканала ARD.
Согласно заявлению Столтенберга, в договоре указано, что страны Европы могут вступать в НАТО, о чём также говорится в других международных документах, которые "определяют безопасность в Европе", в том числе в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии 1990 года.
Ранее Лайф сообщал, что журнал Spiegel нашёл документы об обещании НАТО не расширяться на восток. Еженедельник ссылается на архивные материалы, обнаруженные американским политологом, доцентом Бостонского университета Джошуа Шифринсоном.
Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Обложка © Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization