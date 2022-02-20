Генсек НАТО не признал, что альянс обещал не расширяться на восток

НАТО не нарушало обещания не расширяться на восток, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о том, права ли Россия в своих заявлениях, что военный блок не сдержал своё слово. СМИ ранее сообщали об обнаружении архивного документа, согласно которому такое обещание было дано.

"Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами. Нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в Вашингтонском договоре", — сказал Столтенберг в эфире телеканала ARD.

Согласно заявлению Столтенберга, в договоре указано, что страны Европы могут вступать в НАТО, о чём также говорится в других международных документах, которые "определяют безопасность в Европе", в том числе в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии 1990 года.