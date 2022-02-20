Глава ЕАО поручил подготовить пункты размещения беженцев из ДНР и ЛНР
Губернатор отметил, что этим людям пришлось покинуть свои дома и искать прибежища в России, задача региона — принять и разместить вынужденных переселенцев, оказать им всяческую поддержку.
Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн поручил подготовить в регионе пункты временного размещения для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Также там определят список вакантных рабочих мест, которые могут быть заняты переселенцами.
"Еврейская автономная область с сопереживанием и сочувствием относится к беде жителей ДНР и ЛНР. Им пришлось покинуть свои дома и искать прибежища в России. Наша область готова принять и разместить беженцев из этих республик, оказать им всяческую поддержку", — говорится в сообщении на странице Гольдштейна в "Инстаграме".
Он отметил, что поручил подготовить шесть пунктов временного размещения беженцев. Профильные службы также подберут вакансии, которые можно будет предложить прибывшим.
Напомним, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Многие российские регионы выразили готовность принять беженцев из Донбасса.
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