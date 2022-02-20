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20 февраля, 03:15

Глава ЕАО поручил подготовить пункты размещения беженцев из ДНР и ЛНР

Губернатор отметил, что этим людям пришлось покинуть свои дома и искать прибежища в России, задача региона — принять и разместить вынужденных переселенцев, оказать им всяческую поддержку.

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн поручил подготовить в регионе пункты временного размещения для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Также там определят список вакантных рабочих мест, которые могут быть заняты переселенцами.

"Еврейская автономная область с сопереживанием и сочувствием относится к беде жителей ДНР и ЛНР. Им пришлось покинуть свои дома и искать прибежища в России. Наша область готова принять и разместить беженцев из этих республик, оказать им всяческую поддержку", — говорится в сообщении на странице Гольдштейна в "Инстаграме".

Он отметил, что поручил подготовить шесть пунктов временного размещения беженцев. Профильные службы также подберут вакансии, которые можно будет предложить прибывшим.

КПП на границе в Ростовской области открыли на въезд и выезд

КПП на границе в Ростовской области открыли на въезд и выезд

Напомним, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. Многие российские регионы выразили готовность принять беженцев из Донбасса.

Обложка © eao.ru

Андрей Григорьев

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