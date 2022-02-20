Глава ЕАО поручил подготовить пункты размещения беженцев из ДНР и ЛНР

Губернатор отметил, что этим людям пришлось покинуть свои дома и искать прибежища в России, задача региона — принять и разместить вынужденных переселенцев, оказать им всяческую поддержку.

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн поручил подготовить в регионе пункты временного размещения для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Также там определят список вакантных рабочих мест, которые могут быть заняты переселенцами.

"Еврейская автономная область с сопереживанием и сочувствием относится к беде жителей ДНР и ЛНР. Им пришлось покинуть свои дома и искать прибежища в России. Наша область готова принять и разместить беженцев из этих республик, оказать им всяческую поддержку", — говорится в сообщении на странице Гольдштейна в "Инстаграме".