Иммунолог Крючков рассказал о редком симптоме постковида

Пациенты, перенёсшие коронавирусную инфекцию и страдающие постковидным синдромом, могут испытывать скачки артериального давления. Об этом сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Это не самый частый симптом, головные боли наблюдаются чаще. Поражения сосудов, сердца и головного мозга — это всё на каждом своём уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления", — пояснил Николай Крючков в беседе с Ura.ru.

Он отметил, что для более точной диагностики необходимо исключить у человека хронические заболевания, а уже потом делать выводы о влиянии постковидного синдрома. С этим мнением солидарен и другой специалист — врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов. Он говорит, что скачки давления после коронавируса могут являться следствием не только сердечно-сосудистых нарушений, но и проблем с позвоночником.

"Остеохондрозные хронические заболевания тоже участвуют в регуляции давления. Ко мне стало много обращаться людей не только со скачками давления, но и обостряется ещё одна симптоматика — головные боли и боли в спине. Это тоже влияние на нервную систему. Если мы снимаем симптоматику с шейного или грудного отдела, то давление выравнивается", — объяснил Александр Евдокимов.