Юрист Захаров объяснил, как можно уменьшить один коммунальный платёж

Человек, зарегистрированный в жилом помещении, но не проживающий там, может не платить за вывоз мусора с территории. О том, как это сделать, рассказал юрист Юрий Захаров. В беседе с агентством "Прайм" он назвал нормы, которые позволяют сократить бремя расходов.

"Пункт 52 Правил, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 за № 354: плата за вывоз мусора рассчитывается из количества граждан, постоянно или временно проживающих, имеющих регистрацию по этому адресу или фактически проживающих там более пяти дней, а в случае отсутствия проживающих и зарегистрированных по данному адресу — от количества собственников жилого помещения пропорционально их доле в праве собственности", — пояснил Юрий Захаров.

По его словам, этими нормами предусмотрен перерасчёт либо приостановление оплаты за вывоз твёрдых бытовых расходов, если вы на протяжении пяти дней не проживаете дома. Для этого надо обратиться с письменным заявлением в организацию, оказывающую услуги по вывозу ТБО, и предоставить документы, подтверждающие нахождение лица вне места проживания. Такими документами, по словам Захарова, могут стать командировочные документы, квитанции из гостиницы, справка от врача и т.п.

"Перерасчёт обязаны произвести в течение пяти рабочих дней. При этом в каждом регионе на данный счёт действуют локальные нормы", — сказал Захаров.