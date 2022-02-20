Экс-жена Аршавина Алиса Казьмина заявила о намерении родных сдать её в хоспис

Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина, страдающая тяжёлым аутоиммунным заболеванием, призналась, что самые родные люди — мать и 17-летний сын — преследуют младших детей и хотят сдать её в хоспис. Старший якобы взломал её почту и читал переписку.

"Он здорово перелопатил все мои телефоны, подключился к моим карточкам. За это время читал мои сообщения", — рассказала Казьмина в интервью изданию Day.ru.

Она сообщила, что нашла дома документы, согласно которым мать намерена отправить её в хоспис. Узнав об этом, Казьмина собрала вещи и съехала вместе с дочками. Она утверждает, что близкие "абсолютно точно" ждали её кончины. О матери женщина говорит, что та изучала, как довести человека до психоза, чтобы положить его в психиатрическую больницу. А сына Алиса обвиняет в бесчувственности. По её словам, тот заявил, что мать никогда не поправится.