Экс-жена Аршавина Алиса Казьмина заявила о намерении родных сдать её в хоспис
Она утверждает, что близкие "абсолютно точно" ждали её кончины. О матери женщина говорит, что та изучала, как довести человека до психоза, чтобы положить его в психиатрическую больницу.
Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина. Фото © Instagram / arshavina_alisia_7
Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина, страдающая тяжёлым аутоиммунным заболеванием, призналась, что самые родные люди — мать и 17-летний сын — преследуют младших детей и хотят сдать её в хоспис. Старший якобы взломал её почту и читал переписку.
"Он здорово перелопатил все мои телефоны, подключился к моим карточкам. За это время читал мои сообщения", — рассказала Казьмина в интервью изданию Day.ru.
Она сообщила, что нашла дома документы, согласно которым мать намерена отправить её в хоспис. Узнав об этом, Казьмина собрала вещи и съехала вместе с дочками. Она утверждает, что близкие "абсолютно точно" ждали её кончины. О матери женщина говорит, что та изучала, как довести человека до психоза, чтобы положить его в психиатрическую больницу. А сына Алиса обвиняет в бесчувственности. По её словам, тот заявил, что мать никогда не поправится.
"Лёша сказал: "Долго будем смотреть на твой нос? У тебя всю жизнь будет дыра вместо носа! Ты уже не та, что была", — рассказывает женщина.
Ранее Лайф сообщал, что тяжелобольная экс-жена Аршавина Алиса Казьмина с ноября не выходила на связь. Последний пост в соцсети бывшая супруга футболиста опубликовала в октябре прошлого года, а на поддержку фолловеров отреагировала в конце осени, после чего от неё больше не поступало сообщений. До этого осенью прошлого года Казьмина готовилась к операции. Экс-жена Аршавина диагностировала у себя опасное заболевание благодаря подписчице. Также девушка раскрыла, что станет с её внешностью. Мама троих детей не знает, получится ли у неё когда-нибудь вернуть себе былую красоту, чтобы на фото перестать закрывать лицо руками.