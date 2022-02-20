Журналисты CNN и AFP попали под обстрел в Донбассе

Во время инцидента они находились вблизи линии соприкосновения. Корреспонденты сопровождали министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского на передовой.

Журналисты CNN и их коллеги из AFP попали под обстрел в Донбассе. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает телеканал.

"Команда CNN и другие журналисты, сопровождавшие министра внутренних дел Украины в поездке по линии фронта на востоке Украины, в субботу попали под миномётный обстрел", — говорится в материале.