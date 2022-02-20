Журналисты CNN и AFP попали под обстрел в Донбассе
Во время инцидента они находились вблизи линии соприкосновения. Корреспонденты сопровождали министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского на передовой.
Журналисты CNN и их коллеги из AFP попали под обстрел в Донбассе. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает телеканал.
"Команда CNN и другие журналисты, сопровождавшие министра внутренних дел Украины в поездке по линии фронта на востоке Украины, в субботу попали под миномётный обстрел", — говорится в материале.
Отмечается, что министр внутренних дел Денис Монастырский пытался укрыться, когда поблизости разорвалось несколько миномётных снарядов. Вскоре после обстрела он дал интервью международным СМИ в Новолуганском.
Лайф рассказывал, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. Готовность принять людей из республик Донбасса выразила Оренбургская область, а также ещё несколько регионов: Краснодарский край, Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянская области.
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