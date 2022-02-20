Генсек НАТО Столтенберг заверил в готовности выслушать обеспокоенности России

НАТО готово выслушать обеспокоенности России и найти решение, которое помогло бы обеим сторонам. В этом заверил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

В эфире телеканала ARD он напомнил, что были представлены письменные предложения по контролю за вооружениями и транспарентности. Это, по его мнению, и демонстрирует готовность альянса к диалогу. Столтенберг добавил, что вопрос контроля за вооружениями играет важную роль для обеих сторон.

"Хотим убедить Россию изменить курс и вместе с нами найти политическое решение", — добавил он.

Лайф напоминает, что недавно НАТО пригрозило увеличить присутствие на востоке и юго-востоке альянса — якобы "из-за действий России". Тогда Столтенберг отмечал, речь может идти в том числе о создании новой боевой группы альянса в Румынии и других странах.