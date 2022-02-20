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20 февраля, 01:52

Генсек НАТО Столтенберг заверил в готовности выслушать обеспокоенности России

При этом глава альянса подчеркнул, что в альянсе хотели бы видеть перемену курса России. Он напомнил, что Запад предоставил свои письменные предложения.

<p>Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / ЕРА

НАТО готово выслушать обеспокоенности России и найти решение, которое помогло бы обеим сторонам. В этом заверил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

В эфире телеканала ARD он напомнил, что были представлены письменные предложения по контролю за вооружениями и транспарентности. Это, по его мнению, и демонстрирует готовность альянса к диалогу. Столтенберг добавил, что вопрос контроля за вооружениями играет важную роль для обеих сторон.

"Хотим убедить Россию изменить курс и вместе с нами найти политическое решение", — добавил он.

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Лайф напоминает, что недавно НАТО пригрозило увеличить присутствие на востоке и юго-востоке альянса — якобы "из-за действий России". Тогда Столтенберг отмечал, речь может идти в том числе о создании новой боевой группы альянса в Румынии и других странах.

Ранее испанская газета Еl Pais опубликовала ответ Запада на российский проект документа по гарантиям европейской безопасности, который обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО в этом документе игнорируют ключевые идеи предложений России. 17 февраля МИД РФ опубликовал письменный текст реакции Москвы на ответ США по данному вопросу. Документ занимает одиннадцать страниц.

Артем Порвин

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