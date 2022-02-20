Российские горнолыжники не прошли в четвертьфинал командного турнира в Пекине

Российская команда по горнолыжному спорту проиграла в 1/8 финала смешанного командного олимпийского турнира. Они уступили итальянцам два очка. Состязание предполагает соревнование двух мужчин и двух женщин в параллельном слаломе.

Свои заезды проиграли Юлия Плешкова, Иван Кузнецов и Екатерина Ткаченко. Победу одержал Александр Андриенко. Таким образом, противостояние закончилось со счётом 3:1 в пользу итальянской команды.