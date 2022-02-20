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20 февраля, 02:15

Российские горнолыжники не прошли в четвертьфинал командного турнира в Пекине

Спортсмены соревновались со сборной Италии, они уступили представителям этой команды со счётом 3:1. Заезды проиграли Плешкова, Кузнецов и Ткаченко.

<p>Екатерина Ткаченко. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Екатерина Ткаченко. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Российская команда по горнолыжному спорту проиграла в 1/8 финала смешанного командного олимпийского турнира. Они уступили итальянцам два очка. Состязание предполагает соревнование двух мужчин и двух женщин в параллельном слаломе.

Свои заезды проиграли Юлия Плешкова, Иван Кузнецов и Екатерина Ткаченко. Победу одержал Александр Андриенко. Таким образом, противостояние закончилось со счётом 3:1 в пользу итальянской команды.

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