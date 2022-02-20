Российские горнолыжники не прошли в четвертьфинал командного турнира в Пекине
Спортсмены соревновались со сборной Италии, они уступили представителям этой команды со счётом 3:1. Заезды проиграли Плешкова, Кузнецов и Ткаченко.
Екатерина Ткаченко. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Российская команда по горнолыжному спорту проиграла в 1/8 финала смешанного командного олимпийского турнира. Они уступили итальянцам два очка. Состязание предполагает соревнование двух мужчин и двух женщин в параллельном слаломе.
Свои заезды проиграли Юлия Плешкова, Иван Кузнецов и Екатерина Ткаченко. Победу одержал Александр Андриенко. Таким образом, противостояние закончилось со счётом 3:1 в пользу итальянской команды.
А ранее Лайф писал, что сборная Словакии по хоккею выиграла бронзовые медали Олимпиады в Пекине. Решающая встреча турнира сегодня. В ней встретятся команды России и Финляндии.