Археологи Абу-Даби обнаружили руины здания возрастом почти девять тысяч лет
Сколько времени существовало это поселение и почему было заброшено около пяти тысяч лет назад, эксперты пока не выяснили. Предыдущая находка учёных моложе этой на полтысячелетия.
Руины здания в Абу-Даби возрастом 8,5 тысячи лет. Фото © Thenationalnews / Department of Culture and Tourism Abu Dhabi
Древнейшие из известных в ОАЭ строений обнаружили археологи около Абу-Даби. Они полагают, что ранее в найденных руинах, вероятно, располагались первые общины на территории этой богатой страны. Это простые круглые помещения. В комнатах учёных ждали сотни артефактов, в том числе искусно обработанные каменные наконечники стрел для охоты.
"Эти археологические находки продемонстрировали, что люди селились и строили дома здесь восемь с половиной тысяч лет назад. Мы также установили, что это было развитое общество, которое на протяжении тысячелетий стремилось только к прогрессу", — приводит Департамент культуры и туризма Абу-Даби слова своего председателя Мохамеда аль-Мубарака.
Искусно обработанные каменные наконечники стрел для охоты, обнаруженные в руинах Абу-Даби возрастом 8,5 тысячи лет. Фото © Thenationalnews / Department of Culture and Tourism Abu Dhabi
Сколько времени существовало это поселение и почему было заброшено около пяти тысяч лет назад, эксперты пока не выяснили. Мохамед аль-Мубарак добавил, что обнаруженные объекты позволяют лучше понять историю и разобраться в культурных связях народа, некогда жившего на современной территории ОАЭ. Прежде предполагалось, что катализатором развития поселений в этом районе стали торговые пути, которые как раз появлялись в период неолита. Последнее же открытие доказывает, что люди здесь начали жить намного раньше. До этого самым старым считалось здание на острове Маравах. Его возраст на 500 лет меньше, чем у "новых" руин.
Ранее Лайф писал, почему находки учёных всё больше напоминают строения древних космодромов и мегалитов каменных городов Севера. Согласно одной из версий, 12 тысяч лет назад на огромной территории от Балтики до Тихого океана существовала страна, от которой ныне остались лишь оплавленные мегалиты каменных городов и полосы космодромов.
Обложка © Thenationalnews / Department of Culture and Tourism Abu Dhabi