Археологи Абу-Даби обнаружили руины здания возрастом почти девять тысяч лет

Руины здания в Абу-Даби возрастом 8,5 тысячи лет. Фото © Thenationalnews / Department of Culture and Tourism Abu Dhabi

Древнейшие из известных в ОАЭ строений обнаружили археологи около Абу-Даби. Они полагают, что ранее в найденных руинах, вероятно, располагались первые общины на территории этой богатой страны. Это простые круглые помещения. В комнатах учёных ждали сотни артефактов, в том числе искусно обработанные каменные наконечники стрел для охоты.

"Эти археологические находки продемонстрировали, что люди селились и строили дома здесь восемь с половиной тысяч лет назад. Мы также установили, что это было развитое общество, которое на протяжении тысячелетий стремилось только к прогрессу", — приводит Департамент культуры и туризма Абу-Даби слова своего председателя Мохамеда аль-Мубарака.

Искусно обработанные каменные наконечники стрел для охоты, обнаруженные в руинах Абу-Даби возрастом 8,5 тысячи лет. Фото © Thenationalnews / Department of Culture and Tourism Abu Dhabi

Сколько времени существовало это поселение и почему было заброшено около пяти тысяч лет назад, эксперты пока не выяснили. Мохамед аль-Мубарак добавил, что обнаруженные объекты позволяют лучше понять историю и разобраться в культурных связях народа, некогда жившего на современной территории ОАЭ. Прежде предполагалось, что катализатором развития поселений в этом районе стали торговые пути, которые как раз появлялись в период неолита. Последнее же открытие доказывает, что люди здесь начали жить намного раньше. До этого самым старым считалось здание на острове Маравах. Его возраст на 500 лет меньше, чем у "новых" руин.