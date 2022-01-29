От Якутии до Перу: Почему находки учёных всё больше напоминают строения древних космодромов и мегалитов каменных городов Севера 12 тысяч лет назад на огромной территории от Балтики до Тихого океана существовала огромная страна, от которой ныне остались лишь оплавленные мегалиты каменных городов и полосы космодромов. 28 января, 21:40 Петрогливы на Алтае. Фото © Shutterstock

Древние обитатели Сибири

Легенды о высоких, бородатых, светлоглазых людях всё ещё ходят среди хантов — жителей Западной Сибири. Эти мифы рассказывают о том, что восточный берег Енисея издревле был населён белыми великанами. Они строили большие каменные города и занимались охотой. Олени у них были ростом с лося, поэтому местные народы часто выменивали у них животных для разведения. Ханты рассказывали, что великаны ушли на юг, но оставили в местах своего проживания мистических сторожей. Страх перед этими сторожами всегда мешал хантам пересекать Енисей. Особенно они боялись тёмных скал плато Путорана. Старейшины хантов были уверены — именно там обитали белые великаны. Именно там, под осыпями и селями, всё ещё можно найти сложенные из камней стены древних городов.

Плато Путорана, Красноярский край, Россия. Фото © Shutterstock

Точно такие же легенды бытуют у ненцев, обитающих на Таймыре, и у эвенков, живущих в долинах рек Ангары и Нижней Тунгуски. Антрополог Георгий Сидоров, собравший эти мифы, считает, что кочевые народы переняли их от автохтонного населения Сибири, когда пришли на их земли столетия назад.

Существование древних городов в Сибири подтверждает рассказ эвенка В.А. Чапогира, который в 1978 году охотился в верховьях реки Виви, берущей начало из одноимённого озера на юге путоранских гор. Он рассказывал учёному, что подстреленный им в горах баран упал в овраг. Охотник спустился за ним — и тут овраг осветило солнце. Чапогир поднял голову и за кустарником, покрывающим крутой склон горы, увидел освещённую солнцем каменную стену древнего города. Он запомнил, что нижние блоки стены были крупными, большими, сложенными замковой кладкой. Выше были уложены камни помельче. Сверху стена была скрыта слоем почвы, а по краям — каменной осыпью, курумом. Её было видно только снизу оврага, по которому тёк небольшой ручей. Длина видимого отрезка стены составляла 70 шагов. Домой эвенк вернулся убеждённым, что нашёл место, где тысячи лет назад стоял "город богатырей".

Амурская область. Эвенки в национальных костюмах. Фото © Фотохроника ТАСС

Можно счесть всё это ерундой, но у тех же ненцев существовала легенда о другом мифическом народе, которого они называли сихиртя. Там люди были малы ростом, светловолосы, ездили на собаках, жили под землёй и покидали жилища только ночью. От сихиртя учёные отмахивались — уж больно похожи на сказочных гномов. Но в 2019 году российские археологи в бухте Макарова на Ямале нашли стоянку, которая доказала — сихиртя действительно жили под землёй, внутри холмов. Археологи нашли и жилища, и украшенные бивни мамонтов, и святилище, на котором в жертву богам приносились лапы и головы медведей и других крупных животных. Кстати, обычай подобным образом задабривать духов ненцы переняли у автохтонов сихиртя.

Фигурки, изображающие таинственный древний народ сихиртя. Кадр из видео "Sikhirtya is a mysterious people. The legend of underground people. Сихиртя — таинственный народ". © YouTube / Norman Blogger-ru

Космодромы Якутии

О взлётных полосах Якутии в книге "Хранитель Севера" пишет этнограф Георгий Тымнетагин. Отец его знакомого по имени Павел Петрович много лет работал в Якутии, часто летал на самолётах по маршруту Усть-Мая – Аллах-Юнь и сам рассказывал об увиденном автору.

Оба поселения находятся на юго-западе Якутии и отстоят друг от друга в 63 километрах. И каждый раз под крылом самолёта он наблюдал странную "деформацию" местности в районе отрогов хребта Джугджур. Какое-то время он не задумывался о том, что видит. Но однажды, летом 1978 года, ему пришлось пролететь несколько дальше на северо-восток. Самолёт летел на высоте 800–1000 метров, и через 45 минут Павел Петрович увидел огромные белёсые, расчищенные от камней полосы. Это были три полосы, одна длинная и две короткие, шириной 30–40 метров. Они пересекались в точке, в которой находилось небольшое круглое озеро. Длинная полоса шла по местности очень ровно — поднималась по склону горы, пробивалась через скалы, выходила на гребень, шла по нему примерно 400 метров, захватывая гору от склона до склона, и исчезала в дымке.

Только много лет спустя мужчина понял, что увиденное им было очень похоже на "взлётные полосы" в пустыне Наска. Другого объяснения он так и не нашёл. Никакие топографы или инженеры не стали бы городить среди дикой горной местности такие огромные сооружения. А озеро могло быть воронкой от древнего ядерного взрыва, решил учёный.

Линии и геоглифы на плато Наска в Перу. Фото © Wikipedia / PsamatheM

Мегалиты Колымы

Таинственные мегалиты, несущие явные следы древней обработки, находят по всей Колыме. Самые известные из них найдены в 30 километрах от Магадана. Они напоминают мегалиты Урала, Шории и Ергаки в Красноярском крае. Сложены из огромных каменных блоков, наверху имеют "чаши" — углубления различной формы и величины, словно бы выжженные в камне каким-то древним оружием вроде модифицированной серы, которой были уничтожены древние города Содом и Гоморра в Израиле.

Местные исследователи находят удивительным тот факт, что "останцы", как их называет официальная наука, расположены на прямой линии, идущей с юго-запада на северо-восток, словно указывая в сторону Берингова пролива. Кто знает, быть может, перед нами на самом деле останки древней стены, которой местное население отгораживалось от потоков мигрирующего в Америку населения? Или, наоборот, это были древние города, основанные на древней дороге в Америку?

Мегалиты Колымы. Фото © Shutterstock.

У коряков, обитающих на полуострове Тайгонос, между Магаданской областью и Камчатским краем, сохранились легенды о древних "летающих людях". Якобы они жили на вершинах сопок, строили там города и спускались только для торговли. Они умели обрабатывать камень и железо, и в давние времена большую часть железных наконечников копий и дротиков коряки выменивали именно у "летающих людей".

Однако, куда исчез этот народ, коряки не знают. Быть может, они улетели. Например, в Индию, где их летательные аппараты, согласно преданиям, называли виманами. А вообще, рассказ о людях, обитающих на вершинах гор, вызывает стойкую ассоциацию с горными городами древнего Перу. Зачем люди строили города высоко в горах? Быть может, чтобы укрыться от наводнений, ведь взялась же откуда-то на просторах Сибири вечная мерзлота, пронзающая толщи земли на сотни метров.

Традиции сохраняются тысячи лет

С точки зрения преемственности обычаев местными народами у великанов Сибири любопытна недавняя находка археологов на Авдеевской стоянке под Курском. Возраст стоянки учёные оценивают в 22 тысячи лет. Среди статуэток, браслетов и наконечников был найден предмет, который учёные назвали "лопаточкой с навершием". Лопаточка была вырезана из ребра мамонта, а на навершии было изображено мифическое существо — полуженщина-полуживотное с четырьмя глазами. Археологи решили, что это мог быть "прародитель демона", которого шумеры называли "урудимму" — он имел голову льва и тело женщины. Предназначение лопаточек было утилитарным и сакральным — ими обивали снег с одежды при входе в жилище, возможно, одновременно с этим отпугивая злобных духов.

Раскопки в Авдеевской стоянке под Курском. Фото © kursk.ru

Представьте себе, но в 6,5 тыс. километров от Курска на Чукотке спустя 22 тысячи лет у чукч были собственные урудимму, которые были похожи на мифических существ древних обитателей Курской области. Их называли "тивычгын" — эти духи охраняли вход в ярангу, были едины в двух лицах и имели четыре глаза. Тивычгыном чукчи называли и лопаточку, сделанную из расщеплённого оленьего рога, которую они использовали так же, как и обитатели Авдеевской стоянки (выбивали с одежды снег перед тем, как зайти внутрь яранги). Тивычгын у каждого чукчи был свой, его называли "имеющий лица" и носили за поясом, на навершии изображали голову человека или животного. Ночью тивычгын как охранника оставляли у входа.

Если традиция может сохраняться 22 тысячи лет и переходить от народа к народу, то тогда легенды о "белых богах", великанах или "летающих людях" тем более могут быть правдой. Ведь тысячи километров российских территорий всё ещё не обследованы археологами, а некоторые места так никогда и не будут изучены — учёным мешают труднодоступность, гнус, вечная мерзлота и скверный климат. Но всё же так хочется верить, что когда-нибудь они и в самом деле найдут города древних голубоглазых великанов. Нашёл же Шлиман Трою.

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