От Индии до Аргентины: О чём молчат военные археологи и почему следы древних ядерных бомбардировок находят по всему миру Оплавленные породы, круглые воронки и различные факты в культурах разных народов свидетельствуют о древних войнах с применением атомного оружия. Об этом и о том, сколько цивилизаций было стёрто с лица земли, — в материале Лайфа. 21 января, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Twitter / The Narrator

Следы древних бомбардировок в Индии и США

Больше всего свидетельств о том, что война с применением оружия массового уничтожения была, находят в Индии. Например, возле города Бомбей есть огромный кратер Лонар, происхождение которого неизвестно. Описания ядерной войны в древних индийских текстах красочны: "Бог Гуркха... швырнул на города Вриши и Андхак снаряд, заряженный мощью всей Вселенной... От земли поднялась колонна пламени, пылающая как тысяча солнц.... Она превратила народы... в пепел". "Сгоревшие тела людей было невозможно узнать, целые армии, спасаясь от огня, бросались в реки... но вода была горячей и обжигала… У чудом выживших выпадали волосы и ногти... пищу больше нельзя было есть..."

Люди посещают историческое озеро Лонар площадью 113 гектаров, которое за последнюю неделю стало красновато-розовым, 12 июня 2020 года в Булдхане, Индия. По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, озеро образовалось в результате падения метеорита между 35 000 и 50 000 лет назад. Фото © Getty Images / Pratik Chorge / Hindustan Times

Недаром вдохновлённый красочными описаниями древней войны отец ядерного оружия Роберт Оппенгеймер, глядя на расцветающий ядерный гриб, продекламировал индийский текст: "Я обладаю мощью Вселенной. Я стал разрушителем мира!" В "Кодексах" племени майя описывается почти то же самое: "Белое пламя пожирало тела людей", вернувшаяся к хозяевам собака "облысела, а потом у неё выпали когти". Даже в сказаниях африканских пигмеев встречается упоминание страшного оружия, которое представляет собой огромный столб света до небес.

Знаменитый оккультист и художник Рерих в поездке по пустыне Гоби в 1930-х годах обнаружил много камней, оплавленных высокой температурой. Осмотрев их, он пришёл к выводу, что, скорее всего, в этих местах была война, в которой было применено "оружие богов" – о ядерной бомбе тогда ещё и не слышали.

В 1932 году геодезист Патрик Клейтон, исследуя пески Сахары, недоумевал: повсюду он находил тектиты — стеклянные образования, которые, по признанной теории, появляются на Земле в месте падения метеоритов. Одна беда: никаких следов падения небесных тел Клейтон так и не нашёл. Тем не менее тектиты были, а значит, в Сахаре была и температура, при которой они образовывались, — 1800 °С. Только после изобретения атомного оружия стало ясно: скорее всего, тектиты образовались во время ядерной войны, которая сама по себе могла стать причиной возникновения пустыни Сахары.

Ливийское стекло пустыни (тектит), найденное в Большом песчаном море ливийско-египетской Ливийской пустыни вдоль границы. Фото © Wikipedia / H. Raab

Теорию с тектитами позже подтвердил инженер Альбион Харт, который однажды пересекал полигон Уайт-Сэндс и заметил под ногами тектиты, появившиеся после ядерных испытаний. К счастью, он тоже бывал в пустынях Ливии, Сахары и Мохаве и видел там точно такие же тектиты. Тектиты были найдены и в кратере Лонаре, и в пустыне Гоби. Провести параллель было несложно. С этого момента возникла ещё одна теория происхождения пустынь — воздушные ядерные взрывы. Так значит, предтеч уничтожил атом?

Пустыня Гоби, Монголия. Фото © Shutterstock

Среднеазиатские артефакты

Перенесёмся в Узбекистан, в древний город Мерв. Сюда в 2015 году совершил экспедицию российский исследователь-альтернативщик Николай Субботин. По официальным данным, постройки древнего цветущего города существовали четыре тысячелетия, пока город не был уничтожен татаро-монголами. Удивительно другое. Здания древнего города, сложенные то ли из необожжённого кирпича, то ли из лёсса, покрыты запёкшейся коркой, камни рядом оплавлены. Вокруг — пустыня. А ведь по свидетельству Страбона, царь из династии Селевкидов Антиох I Сотер, правивший в III веке, был настолько поражён плодородностью земель Мерва, что повелел обнести его защитной стеной в 250 километров.

Большая Кыз-Кала, крепость с гофрированными, как бы складчатыми стенами, располагалась в древнем городе Мерв, который был одним из крупных городов, стоявших на Шёлковом пути. Когда-то был столицей туркмено-сельджукской империи. Фото © Shutterstock

Российским исследователям удалось в пустые найти целые поля, покрытые спёкшимся от температуры песком, обнаружили здесь и круглые шарики — тектиты. У исследователей было полное ощущение, что они стоят на месте не такого уж и давнего атомного взрыва.

Разрушения, случившиеся в Узбекистане, схожи с теми, что были в районе израильских древних городов Содома и Гоморры. Если помните, по Библии Бог обрушил на города, погрязшие в разврате, огненный ураган из горящей серы.

Цитадель Эрк-Кала в Мерве с высоты птичьего полёта. Фото © Wikipedia / Mark and Delwen

Израильские учёные действительно нашли место, где находились эти древние поселения. Холмы Содома и Гоморры действительно носят следы "божественного" оружия. Сверху они покрыты слоем пепла, видно, что даже в глубине порода буквально кипела. Гранит в некоторых местах оказался сожжён на глубину в 5–10 сантиметров. Атомный взрыв? Нет, город действительно был засыпан серой — её шарики и сейчас можно найти в запёкшейся породе. Удивительно, что она была модифицирована таким образом, что при горении выделяла ещё больше тепла: Содом и Гоморра были уничтожены чудовищной температурой в 3300 градусов. При такой температуре камень превращается в жидкость, а металл, животные и люди испаряются. По сути, город был уничтожен напалмом.

Джон Мартин. Уничтожение Содома и Гоморры, 1852 год

"Запёкшиеся" мегалиты Урала и воронки по всему миру

Удивительно, но следы, подобные выжженным следам от крупинок серы, присутствуют на вершинах многих уральских и сибирских мегалитов. Археологи считают их рукотворными и верят, что эти "чаши" наполняли жертвенной кровью животных. Однако рукотворность их находится под большим вопросом: возможно, на самом деле чаши были когда-то проплавлены частицами напалма, подобного тому, каким были уничтожены израильские города. Как правило, все мегалиты, имеющие подобные отметки, сложены из оплавленных каменных блоков, имеют следы чада, воздействия высокой температуры, а кроме этого местами у подножия можно найти явные следы обработки камня человеком.

Это и гора Воттоваара, и Чёртово городище в Свердловской области, и знаменитые мегалиты Горной Шории. Быть может, и Полюдов камень на Урале, на котором есть углубления, похожие на следы великанов, был когда-то размягчён напалмом. Все эти мегалиты удивительно схожи друг с другом, и возможно, их создала одна цивилизация, а значит, и уничтожены они могли быть одновременно.

Чёртово Городище — гора и одноимённый скальный массив на её вершине в Свердловской области, Россия. Фото © Wikipedia / Андрей Апрельский

При обследовании земной поверхности NASA обнаружила множество воронок, происхождение которых объяснить не могут. Все они возникли примерно в одно время, имеют разные диаметры — от 1 км до 120 км. Около ста из них с тектитами, диаметром от 2 до 20 км были обнаружены в Ливийской пустыне на территории Западного Египта. Создаётся ощущение, что кто-то прицельно бомбил определённую местность. Несколько следов от взрывов найдено в Мавритании — их диаметр варьируется от 750 метров до 1,9 км. В Аргентине воронки от взрывов найдены в Рио-Куарте, их диаметр от 100 метров до 4,9 км. На их склонах геологами найдены хондриты. Учёные считают, что хондриты могут образовываться там, где падают метеориты, однако они образовываются и в местах ядерных взрывов.

Хондритовый метеорит. Фото © Shutterstock

Рядом с заполненным водой индийским Лонаром находятся воронки помельче — это кратер Малый Лонар диаметром 340 метров и кратер Ганеша. Найдены следы ядерной войны в Лаосе, в Казахстане, в Европе — там найдены кратеры Рис и Штенхейм, в Западной и Южной Африке. Ни в одном из них не найдено никаких следов метеоритов, зато везде есть свидетельства огромного давления и температуры — тектиты, идентичные тектитам на ядерных полигонах Америки и СССР.

Датируют воронки по-разному. Одни учёные считают, что казахстанскому кратеру Жаманшин 53 млн лет, другие полагают, что ему не больше 1 млн лет, третьи, ориентируясь на слой почвы, накопленный внутри кратера, указывают, что ему всего лишь 10–12 тысяч лет. Такой же разброс происходит и по другим кратерам. Например, возраст Лонара определяют от 65 млн лет до 35 тыс. лет, кратеры в Аргентине имеют возраст около 10 тысяч лет. В 10—12 тысяч лет оценивает возраст воронок и геолог Александр Колтыпин. Он считает, что иначе кратеры были бы полностью уничтожены эрозией.

Возможно, на Землю напали представители иной цивилизации и человечеству пришлось сражаться за собственное существование. Эта версия могла бы объяснить возникновение ударных кратеров только на видимой стороне Луны — на тёмной стороне их почти нет. Могло произойти то же самое, что происходит сейчас: развратившееся, сребролюбивое, чванливое человечество затеяло войну друг с другом и погибло в её огне, вернувшись к каменным топорам и пещерам. Кстати, в мидрашах — исследованиях раввинов — можно найти информацию, что вода по время библейского потопа была кипятком, смешанным с огнём, — якобы для того, чтобы уничтожить грешников, которые надеялись уцелеть во время наводнения. Что наводит ещё на одну вполне научную версию столкновения земли с 10-километровым астероидом, которое не смогли предотвратить предыдущие цивилизации.

Авторы Александр Лаврентьев