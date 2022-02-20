Депутат Бундестага Эрнст выступил против давления на "Северный поток – 2"
Глава комитета напомнил, что США анонсировали рестрикции ещё до обострения украинского конфликта, но при этом сами продолжают покупать в России нефть.
Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата представитель Левой партии Клаус Эрнст заявил, что "Северный поток – 2" следует оставить в стороне от санкций. Таким образом депутат прокомментировал слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, заявившей, что Берлин рассматривает "все варианты" ответа в случае агрессии РФ против Украины, в том числе санкции против российского газопровода.
"После этого высказывания становится понятно, что Бербок учитывает интересы США, а не интересы Федеративной Республики. "Северный поток – 2" нужно держать вдали от этого конфликта. Или, может быть, Бербок хочет остановить и импорт газа, который поступает по другим трубопроводам?" — ответил Эрнст в ответ на соответствующий запрос ТАСС.
Депутат подчеркнул, что США начали вводить экстерриториальные санкции ещё до обострения украинского конфликта, но при этом сами покупают нефть в России.
Ранее Лайф писал, что премьер Украины Шмыгаль заявил об "успешном блокировании" "Северного потока – 2". Глава правительства Незалежной назвал трубопровод "российским гибридным газовым оружием", которое якобы несёт угрозу для всей Европы.
Лайф напоминает, что 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство потребовало, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. 26 января Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. По словам главы регулятора ФРГ Йохена Хомана, окончания сертификации можно ожидать не ранее чем в июле этого года.
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