Депутат Бундестага Эрнст выступил против давления на "Северный поток – 2"

Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата представитель Левой партии Клаус Эрнст заявил, что "Северный поток – 2" следует оставить в стороне от санкций. Таким образом депутат прокомментировал слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, заявившей, что Берлин рассматривает "все варианты" ответа в случае агрессии РФ против Украины, в том числе санкции против российского газопровода.

"После этого высказывания становится понятно, что Бербок учитывает интересы США, а не интересы Федеративной Республики. "Северный поток – 2" нужно держать вдали от этого конфликта. Или, может быть, Бербок хочет остановить и импорт газа, который поступает по другим трубопроводам?" — ответил Эрнст в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

Депутат подчеркнул, что США начали вводить экстерриториальные санкции ещё до обострения украинского конфликта, но при этом сами покупают нефть в России.