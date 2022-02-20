Амурская область и Алтайский край готовы принять беженцев из Донбасса

Аналогичные заявления ранее сделали уже многие регионы России. Напомним, массовая эвакуация людей из ДНР и ЛНР началась 18 февраля.

Власти Амурской области готовы принять в регионе вынужденно покидающих республики Донбасса людей. Об этом губернатор Василий Орлов написал в "Инстаграме".

"Мы никогда не были в стороне от проблем и бед людей. Учитывая непростые события в ЛНР и ДНР, мы сейчас просчитываем свои возможности и готовы принять людей, вынужденных покинуть территорию Украины, у себя в области", — написал он.

Орлов уточнил, что сейчас обсуждается количество людей и условия их содержания. По его словам, Приамурье не бросает людей в беде.