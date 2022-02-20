Амурская область и Алтайский край готовы принять беженцев из Донбасса
Прибытие эвакуированных граждан ДНР в Ростовскую область. Фото © ТАСС / Максим Григорьев
Аналогичные заявления ранее сделали уже многие регионы России. Напомним, массовая эвакуация людей из ДНР и ЛНР началась 18 февраля.
Власти Амурской области готовы принять в регионе вынужденно покидающих республики Донбасса людей. Об этом губернатор Василий Орлов написал в "Инстаграме".
"Мы никогда не были в стороне от проблем и бед людей. Учитывая непростые события в ЛНР и ДНР, мы сейчас просчитываем свои возможности и готовы принять людей, вынужденных покинуть территорию Украины, у себя в области", — написал он.
Орлов уточнил, что сейчас обсуждается количество людей и условия их содержания. По его словам, Приамурье не бросает людей в беде.
Также о готовности принять население ДНР и ЛНР заявили в Алтайском крае. По словам помощника губернатора региона Виктора Томенко Дмитрия Негреева, вопрос находится на контроле руководителей. Правительство края уже направило соответствующее письмо в МЧС РФ.
Напомним, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Многие российские регионы выразили готовность принять беженцев из Донбасса.