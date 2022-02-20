Лыжница Сорина заняла пятое место в марафоне на Олимпиаде
По ходу гонки с дистанции сошла лидер нашей команды Наталья Непряева.
Российская лыжница Татьяна Сорина заняла пятое место в марафоне на 30 километров в рамках Олимпиады в Пекине.
Победительницей стала норвежская гонщица Тереза Йохауг, которая держала лидерство с первых метров дистанции. Серебро у американки Джессики Диггенс, бронзу взяла Кертту Нисканен из Финляндии.
Что касается других наших спортсменок, то Мария Истомина заняла девятое место, а Анастасия Рыгалина финишировала семнадцатой.
Татьяна Сорина. Обложка ТАСС / Станислав Красильников