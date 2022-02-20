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20 февраля, 05:05
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Лыжница Сорина заняла пятое место в марафоне на Олимпиаде

По ходу гонки с дистанции сошла лидер нашей команды Наталья Непряева.

Российская лыжница Татьяна Сорина заняла пятое место в марафоне на 30 километров в рамках Олимпиады в Пекине.

Победительницей стала норвежская гонщица Тереза Йохауг, которая держала лидерство с первых метров дистанции. Серебро у американки Джессики Диггенс, бронзу взяла Кертту Нисканен из Финляндии.

Лыжница Непряева сошла с дистанции марафона на Олимпиаде в Пекине

Лыжница Непряева сошла с дистанции марафона на Олимпиаде в Пекине

Что касается других наших спортсменок, то Мария Истомина заняла девятое место, а Анастасия Рыгалина финишировала семнадцатой.

Татьяна Сорина. Обложка ТАСС / Станислав Красильников

Шамиль Гаджиев

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