Политолог Безпалько описал три возможных пути Украины в Донбассе

Один из них — полномасштабное наступление. Эксперт отмечает, что пока не ясно, по какой дороге намерены пойти власти Незалежной.

Сейчас Украина может пойти по одному из трёх путей: устроить крупную провокацию в Донбассе, пойти в наступление либо начать выполнять Минские соглашения. С таким заявлением выступил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

"Сейчас Украина может пойти по одному из трёх путей. Она может выполнить Минские соглашения, начать полномасштабное наступление на Донбасс, гарантированно получив железным молотом по голове от России, или начать провокации, чтобы вызвать более-менее мощный ответ со стороны республик и, возможно, РФ и на этом основании попытаться привлечь Запад к умиротворению или пересмотру договорённостей", — сказал политолог в интервью изданию "Украина.ру".