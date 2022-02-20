Политолог Безпалько описал три возможных пути Украины в Донбассе
Один из них — полномасштабное наступление. Эксперт отмечает, что пока не ясно, по какой дороге намерены пойти власти Незалежной.
Сейчас Украина может пойти по одному из трёх путей: устроить крупную провокацию в Донбассе, пойти в наступление либо начать выполнять Минские соглашения. С таким заявлением выступил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.
"Сейчас Украина может пойти по одному из трёх путей. Она может выполнить Минские соглашения, начать полномасштабное наступление на Донбасс, гарантированно получив железным молотом по голове от России, или начать провокации, чтобы вызвать более-менее мощный ответ со стороны республик и, возможно, РФ и на этом основании попытаться привлечь Запад к умиротворению или пересмотру договорённостей", — сказал политолог в интервью изданию "Украина.ру".
Эксперт подчёркивает, что Москва тщательно следит за действиями Киева и имеет при этом возможность выбирать, как ответить на любое развитие событий. Среди вариантов как политические, дипломатические, так и военные.
Лайф напоминает, что с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
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