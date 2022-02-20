На Сахалине спасателям пришлось залезть в окно, чтобы помочь женщине-инвалиду
Она упала с кровати и не могла самостоятельно подняться. Дверь сотрудники экстренного ведомства решили не взламывать, чтобы не создавать новые проблемы пострадавшей.
Фото © Общероссийская общественная организация "Российский союз спасателей"
Спасатели в Южно-Сахалинске через окно проникли в квартиру, чтобы помочь женщине-инвалиду, оказавшейся в беде. Она сама позвонила и рассказала, что в беде.
"Поступило сообщение от женщины инвалида о том, что она упала с кровати и не может самостоятельно подняться. Ближайшие родственники сейчас находятся далеко и ни кто не может ей помочь", – говорится в сообщении Российского союза спасателей.
Прибыв на место, начальник дежурного подразделения поисково-спасательного отряда принял решение не вскрывать входную дверь, чтобы не вредить имуществу. Спасатели проникли в квартиру через окно и оказали всю необходимую помощь. Женщина чувствует себя хорошо, медпомощь не понадобилась.
Ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине девушка провалилась под снег прямо в кипяток. Очевидцы рассказывали, что между домами в огромный сугроб скопился неубранный снег. А чаша с водой образовалась буквально на глазах из-за аварии.