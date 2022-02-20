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20 февраля, 04:25

На Сахалине спасателям пришлось залезть в окно, чтобы помочь женщине-инвалиду

Она упала с кровати и не могла самостоятельно подняться. Дверь сотрудники экстренного ведомства решили не взламывать, чтобы не создавать новые проблемы пострадавшей.

<p>Фото © Общероссийская общественная организация "Российский союз спасателей"</p>

Фото © Общероссийская общественная организация "Российский союз спасателей"

Спасатели в Южно-Сахалинске через окно проникли в квартиру, чтобы помочь женщине-инвалиду, оказавшейся в беде. Она сама позвонила и рассказала, что в беде.

"Поступило сообщение от женщины инвалида о том, что она упала с кровати и не может самостоятельно подняться. Ближайшие родственники сейчас находятся далеко и ни кто не может ей помочь", – говорится в сообщении Российского союза спасателей.

Прибыв на место, начальник дежурного подразделения поисково-спасательного отряда принял решение не вскрывать входную дверь, чтобы не вредить имуществу. Спасатели проникли в квартиру через окно и оказали всю необходимую помощь. Женщина чувствует себя хорошо, медпомощь не понадобилась.

Трое сахалинцев обварились кипятком из-за прорыва теплотрассы

Трое сахалинцев обварились кипятком из-за прорыва теплотрассы

Ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине девушка провалилась под снег прямо в кипяток. Очевидцы рассказывали, что между домами в огромный сугроб скопился неубранный снег. А чаша с водой образовалась буквально на глазах из-за аварии.

Артем Порвин

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