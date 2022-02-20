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20 февраля, 04:10

МакSим рассказала о проблемах с голосом после перенесённой тяжёлой болезни

По словам медика, в лёгких при тяжёлой форме ковида образуется фиброзная ткань, которая не позволяет им расправляться как прежде и как того требует пение.

<p>Певица Марина Абросимова (МакSим). Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CZ9QOWkM7ms/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></p>

Певица Марина Абросимова (МакSим). Фото © Instagram / maksimartist

Перенёсшая в прошлом году кому певица Марина Абросимова, известная широкой публике как МакSим, рассказала, что болезнь не прошла бесследно. Артистка пожаловалась на проблемы с голосом. Реабилитация идёт не так быстро, как ей того хотелось бы.

"Лёгкие восстанавливаются пока с трудом. Летать пока нельзя", — рассказала МакSим в эфире Пятого канала.

МакSим призналась, что проблемы с голосом доставляют ей самое большое расстройство, она согласна на любые ограничения, лишь бы поскорее восстановиться и вернуться к любимому делу — пению и выступлениям. Врач-отоларинголог Элеонора Терехова пояснила, как тяжёлая болезнь сказалась на организме певицы.

"В лёгких формируется фиброзная ткань, в результате чего эластичность лёгких нарушается. Они не могут растягиваться так же, как раньше. Во время пения голос становится не таким звонким, не таким сильным, как до болезни", — отметила медик.

А пока МакSим посвящает своё время дочерям и школе искусств. Артистка не преподаёт, но курирует работу учреждения. Возвращение же на сцену стало вопросом времени.

МакSим после комы урезала общение "на 90 процентов"

МакSим после комы урезала общение "на 90 процентов"

Ранее Лайф рассказывал, что МакSим и Егор Крид перепели хит "Отпускаю". Впервые эту песню музыкант исполнил летом 2021 года в поддержку артистки, которая на тот момент находилась в искусственной коме из-за коронавируса.

Напомним, певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня 2021 года. Уже там она выступала с высокой температурой. Вскоре её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), поражение лёгких составляло 80%. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками. 13 августа артистку выписали.

Арина Родионова

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