МакSим рассказала о проблемах с голосом после перенесённой тяжёлой болезни

Перенёсшая в прошлом году кому певица Марина Абросимова, известная широкой публике как МакSим, рассказала, что болезнь не прошла бесследно. Артистка пожаловалась на проблемы с голосом. Реабилитация идёт не так быстро, как ей того хотелось бы.

"Лёгкие восстанавливаются пока с трудом. Летать пока нельзя", — рассказала МакSим в эфире Пятого канала.

МакSим призналась, что проблемы с голосом доставляют ей самое большое расстройство, она согласна на любые ограничения, лишь бы поскорее восстановиться и вернуться к любимому делу — пению и выступлениям. Врач-отоларинголог Элеонора Терехова пояснила, как тяжёлая болезнь сказалась на организме певицы.

"В лёгких формируется фиброзная ткань, в результате чего эластичность лёгких нарушается. Они не могут растягиваться так же, как раньше. Во время пения голос становится не таким звонким, не таким сильным, как до болезни", — отметила медик.

А пока МакSим посвящает своё время дочерям и школе искусств. Артистка не преподаёт, но курирует работу учреждения. Возвращение же на сцену стало вопросом времени.