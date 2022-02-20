МакSим рассказала о проблемах с голосом после перенесённой тяжёлой болезни
По словам медика, в лёгких при тяжёлой форме ковида образуется фиброзная ткань, которая не позволяет им расправляться как прежде и как того требует пение.
Певица Марина Абросимова (МакSим). Фото © Instagram / maksimartist
Перенёсшая в прошлом году кому певица Марина Абросимова, известная широкой публике как МакSим, рассказала, что болезнь не прошла бесследно. Артистка пожаловалась на проблемы с голосом. Реабилитация идёт не так быстро, как ей того хотелось бы.
"Лёгкие восстанавливаются пока с трудом. Летать пока нельзя", — рассказала МакSим в эфире Пятого канала.
МакSим призналась, что проблемы с голосом доставляют ей самое большое расстройство, она согласна на любые ограничения, лишь бы поскорее восстановиться и вернуться к любимому делу — пению и выступлениям. Врач-отоларинголог Элеонора Терехова пояснила, как тяжёлая болезнь сказалась на организме певицы.
"В лёгких формируется фиброзная ткань, в результате чего эластичность лёгких нарушается. Они не могут растягиваться так же, как раньше. Во время пения голос становится не таким звонким, не таким сильным, как до болезни", — отметила медик.
А пока МакSим посвящает своё время дочерям и школе искусств. Артистка не преподаёт, но курирует работу учреждения. Возвращение же на сцену стало вопросом времени.
Ранее Лайф рассказывал, что МакSим и Егор Крид перепели хит "Отпускаю". Впервые эту песню музыкант исполнил летом 2021 года в поддержку артистки, которая на тот момент находилась в искусственной коме из-за коронавируса.
Напомним, певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня 2021 года. Уже там она выступала с высокой температурой. Вскоре её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), поражение лёгких составляло 80%. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками. 13 августа артистку выписали.