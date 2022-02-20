Трасс заявила о создании в Британии центра разоблачения "дезинформации" России

В Великобритании будет создан правительственный информационный центр, направленный на борьбу с "дезинформацией" со стороны России на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс.

"В конце холодной войны мы распустили наше информационное подразделение, но Россия не распустила свои, в связи с чем на протяжении многих лет мы сталкивались с российской дезинформацией", — сказала глава британской дипломатии в беседе с газетой Mail On Sunday.

Лиз Трасс также отметила, что только с начала февраля якобы было выявлено 40 случаев распространения Россией ложной информации. В качестве примера Трасс назвала сообщения об отводе российских войск и заявила, что Москва стягивает больше сил к границе с Украиной.