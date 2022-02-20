Трасс заявила о создании в Британии центра разоблачения "дезинформации" России
С начала февраля якобы было выявлено 40 случаев распространения Москвой некоей ложной информации. Новая структура будет заниматься опровержениями.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Фото © Twitter / Liz Truss
В Великобритании будет создан правительственный информационный центр, направленный на борьбу с "дезинформацией" со стороны России на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс.
"В конце холодной войны мы распустили наше информационное подразделение, но Россия не распустила свои, в связи с чем на протяжении многих лет мы сталкивались с российской дезинформацией", — сказала глава британской дипломатии в беседе с газетой Mail On Sunday.
Лиз Трасс также отметила, что только с начала февраля якобы было выявлено 40 случаев распространения Россией ложной информации. В качестве примера Трасс назвала сообщения об отводе российских войск и заявила, что Москва стягивает больше сил к границе с Украиной.
"Мы по-прежнему считаем, что Путин нападёт с большой вероятностью, нам нужно к этому подготовиться", — добавила она.
Лайф напоминает, что с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью.