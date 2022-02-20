Reuters: Готово мобильное приложение для соцсети Трампа
Создатели Truth Social смогут запустить его в федеральный праздник — Президентский день, который традиционно отмечается в третий понедельник этого месяца.
В онлайн-магазине AppStore 21 февраля появится мобильное приложение для доступа в социальную сеть Truth Social, разработанную по инициативе бывшего президента США Дональда Трампа.
Программа сейчас проходит бета-тестирование. Как сообщает агентство Reuters, один из разработчиков в ответ пользователю, получившему доступ по предварительному заказу, написал, что команда "готовится к запуску в AppStore в понедельник, 21 февраля". Таким образом, создатели Truth Social смогут запустить социальную сеть в федеральный праздник — Президентский день, который традиционно отмечается в третий понедельник февраля.
Ранее Лайф писал, что Трамп опубликовал первое сообщение в своей новой соцсети — Truth Social. Скриншотом публикации в своём твиттер-аккаунте поделился сын бывшего главы Соединённых Штатов Дональд Трамп – младший, подписав его: "Время для правды".
Напомним, что в октябре 2021 года Трамп заявил о создании собственной социальной сети после бана на крупнейших ресурсах. При этом Truth Social уже не первая соцсеть, которую запускает политик. Так, 1 июля команда Трампа втайне запустила платформу GETTR. Её возглавил его бывший пресс-секретарь Джейсон Миллер. Однако уже в день запуска соцсеть постигла неприятность: хакеры взломали несколько учётных записей известных людей, включая самого Миллера, экс-госсекретаря США Майка Помпео, бывшего помощника Трампа Стивена Бэннона и других.
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