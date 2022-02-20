Reuters: Готово мобильное приложение для соцсети Трампа

Программа сейчас проходит бета-тестирование. Как сообщает агентство Reuters, один из разработчиков в ответ пользователю, получившему доступ по предварительному заказу, написал, что команда "готовится к запуску в AppStore в понедельник, 21 февраля". Таким образом, создатели Truth Social смогут запустить социальную сеть в федеральный праздник — Президентский день, который традиционно отмечается в третий понедельник февраля.