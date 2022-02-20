Дело не в кислороде: Пульмонолог Степанян рассказал, в чём вредность городского воздуха

Отрицательное влияние на лёгкие человека могут оказывать не только инфекции, такие как CoViD-19, но и грязный воздух, которым мы дышим. Об этом напомнил пульмонолог, доктор медицинских наук, советник директора Центрального НИИ туберкулёза Игорь Степанян. Он опроверг миф о том, что в городе якобы меньше кислорода, чем в сельской местности, проблема не в этом.

"Количество кислорода в воздухе не сильно различается в сельской местности и в городе. И там и там порядка 20 процентов кислорода в воздушной смеси. Если и есть разница, то она в один процент, а он погоды не делает", — уточнил Степанян в беседе с радио Sputnik.

Он пояснил, что в городском воздухе могут находиться твёрдые частицы, причём в высокой концентрации, а это вредно для лёгких. Они попадают в атмосферу при стирании шин, из-за строек и так далее.

"Если над Москвой, например, висит смог, то это взвесь всяких газов и мелких твёрдых частиц в воздухе. По сути, это вредоносные составляющие. Если проводить долгие годы жизни в такой атмосфере, то это негативно сказывается на здоровье. Конечно, лучше выбираться на природу при любой возможности", — посоветовал Игорь Степанян.