WSJ: Разведчики США пожаловались на мешающую им в работе токсичную среду

Сотрудники Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA) в Европе пожаловались на токсичные условия, в которых им приходится работать. Специалисты спецслужб заявили, что такая среда помешала сбору разведывательных данных.

Как пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на поступившие в Конгресс показания и жалобы свидетелей, сформировало "враждебную атмосферу в офисе и подорвало их усилия по сбору разведданных" то, что сотрудник Управления военных атташе в Риме втайне собирал негативные сведения о деятельности коллег и передавал их начальству.

Другой свидетель поведал, что информация о проблемах со здоровьем была использована против него. Он отметил, что токсичная среда подрывает и личную инициативу. Кроме того, поступали жалобы на сексуальные домогательства. О запугивании и травле заявило более половины сотрудников Управления военных атташе. Около 30 процентов респондентов признались, что сталкивались с дискриминацией по расовому, половому или другим признакам.

В самом DIA изданию сообщили, что ведомство придерживается политики "нулевой толерантности по отношению к намеренным нарушениям профессиональных стандартов".