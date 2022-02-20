Количество жертв паводка в Бразилии превысило полторы сотни человек

Жертвами оползней и паводка в бразильском Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) стали уже 152 человека, в том числе 27 несовершеннолетних. Такие данные приводят спасательные службы.

Rescue workers pulled more bodies Saturday from the muddy wreckage left by devastating floods and landslides in the Brazilian city of Petropolis, where the death toll rose to 139, including 26 children



Read more:https://t.co/0oRavIp2aE pic.twitter.com/fRx9UaQpAt — AFP News Agency (@AFP) February 19, 2022

Как сообщает телеканал Globo, из-под завалов удалось извлечь 24 выживших, 165 продолжают числиться пропавшими. К спасательной операции привлечено 500 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтёры. Шансы найти выживших спустя четверо суток после трагедии оцениваются не более чем в 7%. Поисковые работы в субботу осложнялись сильным туманом, накрывшим город, и продолжающимися осадками.