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20 февраля, 04:49

Количество жертв паводка в Бразилии превысило полторы сотни человек

Спасателям удалось извлечь из-под завалов 24 выживших, 165 продолжают числиться пропавшими. В поисках заняты полицейские, военные, волонтёры.

<p>Последствия паводка в Бразилии. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/BlogdoZeCarlos/status/1494877379709259777/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BlogdoZeCarlos</a></p>

Последствия паводка в Бразилии. Фото © Twitter / BlogdoZeCarlos

Жертвами оползней и паводка в бразильском Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) стали уже 152 человека, в том числе 27 несовершеннолетних. Такие данные приводят спасательные службы.

Как сообщает телеканал Globo, из-под завалов удалось извлечь 24 выживших, 165 продолжают числиться пропавшими. К спасательной операции привлечено 500 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтёры. Шансы найти выживших спустя четверо суток после трагедии оцениваются не более чем в 7%. Поисковые работы в субботу осложнялись сильным туманом, накрывшим город, и продолжающимися осадками.

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Ранее Лайф писал, что губернатор штата заявил, что дождь, обрушившийся на регион 15 февраля, был самым сильным с 1932 года. За шесть часов количество осадков превысило месячную норму.

Артем Порвин

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