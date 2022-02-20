Сомнолог Черкасова рассказала, почему может развиться бессонница

Чаще всего проблемы со сном связаны с неправильным образом жизни, недостаточной физической активностью, избытком кофеина, стрессов и времяпрепровождения с гаджетами. Об этом заявила сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

"Все причины бессонницы можно разделить на несколько групп: это образ жизни, органические причины, телесные, психопатология и иногда бывает бессонница без причин — неорганическая. Из телесных причин актуальными бывают заболевания щитовидной железы, центральной нервной системы, дефицит железа, приём некоторых лекарственных препаратов", — рассказала Черкасова в беседе с RT.

Она добавила, что наиболее часто проблемы со сном возникают из-за депрессии или тревожных расстройств. Если же стресс длительный, поясняет специалист, бессонница может перейти в рефлекторное состояние и превратиться в банальную привычку.

"Человек привыкает, что имеет сложности с засыпанием, и потом рефлекторно мозг это воспроизводит", — заключила специалист.