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20 февраля, 05:50

МЧС РФ усилило психологическую помощь для беженцев

Основными участками работы специалистов являются мобильные городки жизнеобеспечения в приграничных районах, пункты временного размещения и оперативный штаб.

<p>Фото © <a href="https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4683817#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС РФ</a></p>

Фото © МЧС РФ

МЧС РФ усиливает группировку психологов для оказания помощи вынужденно эвакуирующимся людям из Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в Центре экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России.

Как передаёт сообщение ТАСС, в Ростовскую область прибыла дополнительная группа специалистов, сейчас к работе с людьми привлечено более 30 человек из ЦЭПП, а также Южного и Северо-Кавказского филиалов и регионального главка МЧС.

МЧС: Эвакуация беженцев будет идти круглосуточно

МЧС: Эвакуация беженцев будет идти круглосуточно

Отмечается, что основными участками работы психологов являются мобильные городки жизнеобеспечения в приграничных районах, пункты временного размещения и оперативный штаб. Также специалисты работают на телефоне горячей линии. За минувшие сутки помощь оказали в 400 случаях обращения, из которых 138 звонков поступили на телефон горячей линии.

Лайф рассказывал, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили многие регионы России.

Никита Могилев

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