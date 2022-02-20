МЧС РФ усилило психологическую помощь для беженцев

Основными участками работы специалистов являются мобильные городки жизнеобеспечения в приграничных районах, пункты временного размещения и оперативный штаб.

МЧС РФ усиливает группировку психологов для оказания помощи вынужденно эвакуирующимся людям из Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в Центре экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России.

Как передаёт сообщение ТАСС, в Ростовскую область прибыла дополнительная группа специалистов, сейчас к работе с людьми привлечено более 30 человек из ЦЭПП, а также Южного и Северо-Кавказского филиалов и регионального главка МЧС.