В ДНР заявили об обстреле украинской стороной химзавода в Донецке
Фото © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
Также мины были выпущены по направлению населённых пунктов Николаевка и Докучаевск. Стрельба по самопровозглашённой республике велась всю ночь.
Украинские силовики обстреляли три населённых пункта в Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня ДНР в телеграм-канале.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 05:57 — населённый пункт Николаевка – населённый пункт Докучаевск: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", — указывается в сообщении.
Также обстрелы зафиксированы в 06:35 утра, снаряды летели по направлениям посёлка Спартак и Донецка, где силовики атаковали химический завод. Вооружённые силы Украины выпустили в общей сложности 12 мин калибром 120 миллиметров.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.
В результате 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. За ночь в область прибыло уже более 10 тысяч человек, их разместили в пунктах временного размещения. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили многие российские регионы.