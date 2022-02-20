Свыше 40 тысяч человек прибыли в Ростовскую область из Донбасса
Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян проверил работу мобильных городков жизнеобеспечения. Фото © МЧС РФ
Минувшей ночью более двух тысяч граждан были отправлены на поездах в Воронежскую и Курскую области, уточнил врио главы МЧС Александр Чуприян.
В Ростовскую область прибыло уже более 40 тысяч жителей республик Донбасса. Об этом рассказал врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
"Прозвучала информация, что более 40 тысяч лиц вынуждены покинуть соседние области Украины и прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в основном в Ростовской области", — сказал Чуприян журналистам.
По данным главы ведомства, у прибывающих берут тесты на коронавирус, пока положительных среди них нет. Он уточнил, что минувшей ночью свыше двух тысяч человек были отправлены на поездах в Воронежскую и Курскую области.
Лайф рассказывал, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили многие регионы России.