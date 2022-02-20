Свыше 40 тысяч человек прибыли в Ростовскую область из Донбасса

Минувшей ночью более двух тысяч граждан были отправлены на поездах в Воронежскую и Курскую области, уточнил врио главы МЧС Александр Чуприян.

В Ростовскую область прибыло уже более 40 тысяч жителей республик Донбасса. Об этом рассказал врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Прозвучала информация, что более 40 тысяч лиц вынуждены покинуть соседние области Украины и прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в основном в Ростовской области", — сказал Чуприян журналистам.