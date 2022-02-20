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20 февраля, 08:43

В Народной милиции ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей в результате атаки ВСУ

Отмечается, что потерь среди личного состава нет. Кроме того, разрушено пять жилых домов. Всё произошло в районе населённого пункта Пионерское.

В Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате попытки ВС Украины атаковать позиции Народной милиции погибло два мирных жителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"К сожалению, в результате агрессии киевских боевиков погибло два мирных жителя, разрушено пять жилых домов", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что всё произошло в районе населённого пункта Пионерское. В ведомстве добавили, что силовикам ЛНР удалось отразить атаку, потерь среди личного состава нет.

Ранее Лайф рассказывал, что украинские силовики всю ночь вели обстрел пригородов Донецка. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня сообщило о десятках ударов по населённым пунктам.

Обложка © ТАСС / Александр Река

Варвара Романова

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