"Коммерсант": В России более 16 тысяч смартфонов заражены вредоносным ПО

В России насчитывается более 16 тысяч смартфонов, на которых предустановлено вредоносное программное обеспечение, используемое мошенниками. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование Trend Micro.

Речь идёт о вирусе, который позволяет злоумышленникам использовать устройство для предложения нелегальных услуг, связанных с регистрированием пользователя в различных сервисах. По данному показателю РФ занимает второе место в мире, уступая лишь Индонезии. При этом в компании уточняют, что число заражённых устройств может быть гораздо больше. Угрозу представляют смартфоны на Android, среди перечисленных, например, модели ZTE, MiOne, Meizu, Huawei, Honor и другие. Компании-производители отказались отвечать на запросы газеты.

Эксперты предполагают, что вредоносное ПО может внедряться в устройства в ходе их производства в Китае, ведь в этой стране за аппаратное обеспечение отвечают одни поставщики, а за установку софта другие, серьёзного контроля безопасности и качества там нет.