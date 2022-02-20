"Коммерсант": В России более 16 тысяч смартфонов заражены вредоносным ПО
Эксперты предполагают, что оно может внедряться в устройства в ходе их производства в Китае, ведь в этой стране за аппаратное обеспечение отвечают одни поставщики, а за установку софта — другие.
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В России насчитывается более 16 тысяч смартфонов, на которых предустановлено вредоносное программное обеспечение, используемое мошенниками. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование Trend Micro.
Речь идёт о вирусе, который позволяет злоумышленникам использовать устройство для предложения нелегальных услуг, связанных с регистрированием пользователя в различных сервисах. По данному показателю РФ занимает второе место в мире, уступая лишь Индонезии. При этом в компании уточняют, что число заражённых устройств может быть гораздо больше. Угрозу представляют смартфоны на Android, среди перечисленных, например, модели ZTE, MiOne, Meizu, Huawei, Honor и другие. Компании-производители отказались отвечать на запросы газеты.
Эксперты предполагают, что вредоносное ПО может внедряться в устройства в ходе их производства в Китае, ведь в этой стране за аппаратное обеспечение отвечают одни поставщики, а за установку софта другие, серьёзного контроля безопасности и качества там нет.
Ранее аналитик Татьяна Лынова перечислила приложения на смартфоне, которые могут воровать личные данные. Чтобы избежать риска утечки, она советует пользоваться официальными магазинами приложений. Также не стоит забывать про антивирусные средства и актуальные версии установленной операционной системы.