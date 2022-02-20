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20 февраля, 08:05

В России за сутки госпитализировали 10 372 человека с ковидом

При этом за тот же период полностью излечилось от болезни 147 296 пациентов. А общее число выздоровевших достигло 12 365 238.

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 10 372 человека. Этот показатель на 33,1% меньше, чем днём ранее. Об этом сообщает оперативный штаб по распространению болезни.

За тот же период полностью излечилось от CoViD-19 147 296 человек, а общее число выздоровевших достигло 12 365 238. Всего в России выявили 15 370 419 случаев коронавируса, из которых 170 699 — за прошедшие сутки. Зарегистрировано 345 500 летальных исходов, за последние 24 часа этот показатель вырос на 745.

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Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Варвара Романова
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