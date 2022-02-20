Гастроэнтеролог Бордин рассказал о влиянии коронавируса на заболевания желудка

Коронавирус существенно влияет на течение желудочных заболеваний в негативном ключе. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал главный врач-гастроэнтеролог Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Бордин.

"В период лечения вводятся препараты, которые улучшают кровоток, это важно, потому что повышенное тромбообразование при коронавирусной инфекции является одним из факторов, который может существенно ухудшить течение и прогноз желудочного заболевания", — заявил врач.

Бордин добавил, что онкологические заболевания желудка диагностируются на первых стадиях. По его словам, такая болезнь "абсолютно предотвратима", однако 40% пациентов погибают в течение года его развития из-за отсутствия правильной профилактики.