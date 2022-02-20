Журналист Макдональд указал коллеге из NYT Бейкеру на ошибку перевода слов Путина о СССР
Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
По мнению американского корреспондента, президент России собирается напасть на Украину, чтобы исправить "катастрофу", которой является распад Советского Союза.
Корреспондент The New York Times Питер Бейкер высказался в "Твиттере" по поводу заявления президента России Владимира Путина о распаде СССР. Однако при переводе слов российского лидера он совершил ошибку, на что указал ирландский журналист Брайан Макдональд.
Бейкер в своём микроблоге написал, что российский президент собирается захватить Украину, чтобы исправить "катастрофу", то есть распад СССР. Таким образом, по мнению корреспондента, Путин сможет якобы запечатлеть своё наследие в истории.
"Чтобы понять Путина в этот момент, важно помнить, что он назвал распад Советского Союза, освободивший миллионы людей, "величайшей геополитической катастрофой века", — написал Бейкер.
Однако в ответ на это Макдональд сообщил, что российский президент говорил о катастрофе не из-за "освобождения миллионов". По его словам, данную цитату Путина постоянно неправильно истолковывают. Причём неизвестно, делают это намеренно или по незнанию, отметил журналист.
"Вообще-то Путин назвал развал Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой XX века", потому что из-за него миллионы русских остались за границей новой России", — ответил Макдональд корреспонденту NYT.
Позднее с помощью другого пользователя соцсети Макдональд заметил ошибку в переводе слов Путина. Он отметил, что российский лидер назвал распад СССР не "величайшей", а "крупнейшей" катастрофой века.
Распад Советского Союза Путин охарактеризовал в 2005 году в Послании Федеральному собранию. В 2017 году президент, комментируя своё высказывание в интервью Оливеру Стоуну, отметил, что после развала СССР 25 миллионов русских в одну ночь оказались за границей. "И это реально одна из крупнейших катастроф ХХ века", — сказал он в фильме, который показал телеканал Showtime.
Лайф напоминает, что с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью.