Журналист Макдональд указал коллеге из NYT Бейкеру на ошибку перевода слов Путина о СССР

По мнению американского корреспондента, президент России собирается напасть на Украину, чтобы исправить "катастрофу", которой является распад Советского Союза.

Корреспондент The New York Times Питер Бейкер высказался в "Твиттере" по поводу заявления президента России Владимира Путина о распаде СССР. Однако при переводе слов российского лидера он совершил ошибку, на что указал ирландский журналист Брайан Макдональд.

Бейкер в своём микроблоге написал, что российский президент собирается захватить Украину, чтобы исправить "катастрофу", то есть распад СССР. Таким образом, по мнению корреспондента, Путин сможет якобы запечатлеть своё наследие в истории.

"Чтобы понять Путина в этот момент, важно помнить, что он назвал распад Советского Союза, освободивший миллионы людей, "величайшей геополитической катастрофой века", — написал Бейкер.

Однако в ответ на это Макдональд сообщил, что российский президент говорил о катастрофе не из-за "освобождения миллионов". По его словам, данную цитату Путина постоянно неправильно истолковывают. Причём неизвестно, делают это намеренно или по незнанию, отметил журналист.

"Вообще-то Путин назвал развал Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой XX века", потому что из-за него миллионы русских остались за границей новой России", — ответил Макдональд корреспонденту NYT.

Позднее с помощью другого пользователя соцсети Макдональд заметил ошибку в переводе слов Путина. Он отметил, что российский лидер назвал распад СССР не "величайшей", а "крупнейшей" катастрофой века.