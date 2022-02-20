Установили национальный рекорд: Россия завершила Олимпиаду на втором месте по числу завоёванных медалей

По итогам Олимпийских игр в Пекине сборная России завоевала 32 медали, заняв второе место в зачёте по количеству наград. Кроме того, такое количество успешных выступлений спортсменов помогло установить национальный рекорд.

Всего в активе россиян 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Прежний рекорд отечественных спортсменов — 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9).

Однако по общему количеству наград впереди норвежцы, завоевавшие 37 медалей (16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых), также они стали победителями медального зачёта и установили рекорд зимних Олимпиад по числу золотых наград на одних Играх. Второй стала Германия (12-10-5), третье место занял Китай (9-4-2). Россияне же оказались на девятой позиции.