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20 февраля, 07:13

Установили национальный рекорд: Россия завершила Олимпиаду на втором месте по числу завоёванных медалей

Первыми — как по этому показателю, так и в общем медальном зачёте — стали норвежцы, взявшие в Пекине 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.

<p>Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов после победы в лыжной эстафете. Фото © <a href="https://www.beijing2022.cn/wog.htm?cmsid=MHI2022021300449900" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Beijing2022.cn</a> / Al Bello / Getty Images</p>

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов после победы в лыжной эстафете. Фото © Beijing2022.cn / Al Bello / Getty Images

По итогам Олимпийских игр в Пекине сборная России завоевала 32 медали, заняв второе место в зачёте по количеству наград. Кроме того, такое количество успешных выступлений спортсменов помогло установить национальный рекорд.

Всего в активе россиян 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Прежний рекорд отечественных спортсменов — 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9).

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Однако по общему количеству наград впереди норвежцы, завоевавшие 37 медалей (16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых), также они стали победителями медального зачёта и установили рекорд зимних Олимпиад по числу золотых наград на одних Играх. Второй стала Германия (12-10-5), третье место занял Китай (9-4-2). Россияне же оказались на девятой позиции.

Напомним, ещё в одном медальном розыгрыше последнего дня российская лыжница Татьяна Сорина заняла пятое место в марафоне. Лидер команды Наталья Непряева сошла с дистанции по ходу гонки.

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Никита Могилев

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