Эпидемиолог Руженцова назвала способ отличить ковид от гриппа и ОРВИ

Грипп, ОРВИ и штамм ковида "омикрон" проявляются с одинаковыми симптомами. Однако с помощью специальных тестов можно определить заболевание, рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в беседе с "Российской газетой".

"Без специальных тестов поставить диагноз невозможно. Симптомы, которые дают "омикрон", грипп и другие респираторные вирусы, одинаковы. Грипп чаще даёт быстрое повышение температуры тела, головные боли, со вторых суток — боли или першение в горле", — рассказала она.

Однако такие же симптомы могут быть и при омикрон-штамме. Кроме того, для сезонных респираторных инфекций более типичны насморк, небольшое повышение температуры тела, отметила Руженцова. Но все эти проявления болезни наблюдаются как при ковиде, так и при гриппе.