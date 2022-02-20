Третьяк: Жамнов и его тренерский штаб должны готовить сборную России к чемпионату мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Алексеем Жамновым должен готовить команду к чемпионату мира, который пройдёт в мае. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Думаю, что они должны готовить команду к чемпионату мира, у них контракт", — цитирует его ТАСС.

По словам Третьяка, за два олимпийских цикла ФХР провела большую работу, итогом которой стали золотые и серебряные медали. Тренеры же при этом получили хороший опыт, заметил глава федерации. Чемпионат мира по хоккею состоится с 13 по 29 мая в Финляндии. В группе россиян ждут встречи с Канадой, Германией, Швейцарией, Словакией, Данией, Казахстаном и Италией.