Трёхкратный чемпион мира Гимаев — о серебре хоккеистов РФ на Играх: Боролись до конца

Российские хоккеисты, завоевавшие серебро на Олимпиаде в Пекине, на протяжении всей игры боролись с противником — и боролись до конца. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился советский хоккеист, трёхкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР Ирек Гимаев.

"В плане мотивации вообще нет проблем, боролись до конца: и ложились, и стелились, и прочие эпитеты. Всё это было, и с желанием проблем нет. Но скажу так: на данный момент, видимо, надо радоваться серебру. Всё-таки нет моментов, одни пробросы, попытки поворотом ударить. За всю игру два-три момента можно вспомнить, что создали, а так немного примитивно", — сказал Гимаев.

Он отметил, что во время матча сборной Финляндии повезло больше, так как у них лучше получились пробросы по бортам. К тому же, считает спортсмен, наши противники были готовы встречать нападающих хоккеистов. Они ждали своего момента. По мнению Гимаева, финны не играли, а ждали ошибки российских спортсменов. И хотя сейчас стоит радоваться серебру, но нужно подумать, "что не в порядке", что помешало нашим хоккеистам взять золото, заключил трёхкратный чемпион мира.