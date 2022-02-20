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20 февраля, 08:25
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Трёхкратный чемпион мира Гимаев — о серебре хоккеистов РФ на Играх: Боролись до конца

Команда Финляндии была готова встречать российских нападающих. Наши противники не играли, а ждали ошибки сборной РФ, считает советский хоккеист.

<p>Российская сборная по хоккею на Олимпиаде в Пекине. Фото © <a href="https://fhr.ru/media/photo/2812/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Федерация хоккея России</a></p>

Российская сборная по хоккею на Олимпиаде в Пекине. Фото © Федерация хоккея России

Российские хоккеисты, завоевавшие серебро на Олимпиаде в Пекине, на протяжении всей игры боролись с противником — и боролись до конца. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился советский хоккеист, трёхкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР Ирек Гимаев.

"В плане мотивации вообще нет проблем, боролись до конца: и ложились, и стелились, и прочие эпитеты. Всё это было, и с желанием проблем нет. Но скажу так: на данный момент, видимо, надо радоваться серебру. Всё-таки нет моментов, одни пробросы, попытки поворотом ударить. За всю игру два-три момента можно вспомнить, что создали, а так немного примитивно", — сказал Гимаев.

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Он отметил, что во время матча сборной Финляндии повезло больше, так как у них лучше получились пробросы по бортам. К тому же, считает спортсмен, наши противники были готовы встречать нападающих хоккеистов. Они ждали своего момента. По мнению Гимаева, финны не играли, а ждали ошибки российских спортсменов. И хотя сейчас стоит радоваться серебру, но нужно подумать, "что не в порядке", что помешало нашим хоккеистам взять золото, заключил трёхкратный чемпион мира.

Ранее Лайф писал, что сборная России по хоккею проиграла в финале Олимпиады. Матч получился крайне нервным и непростым для подшефных Алексея Жамнова. Таким образом, россияне не смогли защитить победу в Пхёнчхане.

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