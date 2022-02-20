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20 февраля, 08:17

Психолог Решетникова рассказала, как помочь организму справиться с весенней слабостью

Специалист объяснила, что в это время происходят адаптационные изменения, из-за которых становятся более ощутимыми все хронические процессы нашего тела и психики.

Весенняя слабость переносится легче, чем осенняя депрессия, однако этому состоянию всё же нужно уделять внимание. В борьбе с этим недугом помогут поддерживающие курсы витаминов или фитотерапия, а также поиск новых занятий. Об этом в беседе с Лайфом рассказала психолог, консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" Марина Решетникова.

Как отметила специалист, в весенний период происходит изменение длины дня и переход от зимнего времени к летнему, что воспринимается организмом как кризис. Во время этого происходят адаптационные изменения, из-за которых становятся более ощутимыми все хронические процессы нашего тела и психики.

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При этом осенью и зимой мы подвергаемся атаке возбудителей ОРВИ и коронавирусной инфекции. Из-за этого организму не хватает ресурсных сил и запаса эмоциональной устойчивости, добавила врач. Когда мало сил, у человека быстро портится настроение и снижается активность в отношениях, появляется ощущение усталости.

Чтобы избавиться от этого состояния, Решетникова рекомендует более бережно относиться к себе весной, заняться поиском позитивных моментов во внутреннем восприятии и внешнем окружении, фиксацией приятных моментов, увлечься чем-то новым, приносящим удовольствие. Нелишним будет курс витаминов или фитотерапия.

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Ранее диетолог Александр Андреев объяснил, как не нужно худеть к весне. Чтобы избавиться от лишнего веса, следует постепенно исключать или минимизировать употребление тех или иных продуктов. Также врач посоветовал придерживаться здорового питания.

Обложка © Shutterstock

Григорий Воронцов

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