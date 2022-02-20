Эксперт Васильев рассказал, как избежать столкновения с резко остановившимся впереди авто

Если перед вами резко затормозил автомобиль, то, чтобы избежать столкновения, следует очень быстро перенести ногу с педали газа на педаль тормоза и ударить по ней изо всех сил. Об этом рассказал автоэксперт Егор Васильев в беседе с агентством "Прайм".

По его словам, при таком способе практически сразу произойдёт мгновенная блокировка колёс машины. В этот момент включится система АБС, которая сможет максимально замедлить автомобиль. Васильев отметил, что машина моментально перейдёт "от режима качения к режиму торможения".

Однако в том случае, если водитель понимает, что не успевает остановиться до столкновения, необходимо повернуть руль в сторону препятствия, не снижая интенсивности замедления. Поскольку система АБС обеспечивает качение всех колёс, то автомобиль будет тормозить и поворачивать.

Однако последний способ следует использовать только в том случае, если водитель полностью уверен, что не создаст помехи другим участникам движения. Иначе может сложиться ситуация, при которой вина за потенциальное ДТП может быть возложена на водителя, добавил специалист.