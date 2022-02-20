Президент РКФ Голубев перечислил главные ошибки в воспитании щенков

Владельцы собак часто допускают ошибки при их воспитании, стремясь быстрее научить их всем навыкам или, наоборот, не уделяя щенкам должного внимания. Промахи хозяев четвероногих перечислил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Всё начинается с щенячьего возраста собаки, именно тогда можно заложить все необходимые качества, которые ты ждёшь. Конечно, от ошибок никто не застрахован, особенно если это твоя первая собака", — приводит его слова РИА "Новости".

Так, заметил кинолог, воспитывать щенка можно уже с возраста двух-трёх месяцев, когда их нервная система только формируется. Однако в этот период не стоит перегружать животных и устраивать им длительные тренировки, нужно заниматься по 10–15 минут, уточнил эксперт.

В начале воспитания важно установить некоторые правила поведения, объяснив, что можно и нельзя делать в доме. В дальнейшем от этих запретов категорически не следует отказываться, ведь есть риск вырастить неуверенного в себе и тревожного питомца. Также важно выносить щенка на руках на улицу, чтобы он привыкал к городскому шуму, даже находясь на карантине до всех необходимых прививок.

Голубев указал на важность приучения питомца к одиночеству с первых месяцев жизни, чтобы у него не возникало страха, когда хозяин уходит из дома. По его словам, можно, постепенно увеличивая время, оставлять собаку в отдельной комнате одну, что также позволит научить щенка ждать. Кроме того, необходимо обеспечить собаку игрушками, чтобы она могла развлекать себя самостоятельно.