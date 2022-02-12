10 собачьих фото пузом кверху, глядя на которые каждый захочет завести щенка
Высшая степень доверия собаки своему хозяину — подставить живот, чтобы его почесали. Поэтому процесс приятный для всех участников. Собрали 10 популярных и смешных фотографий с Reddit с места событий.
Коллаж на обложке © LIFE. Фото © Reddit / dogpictures / Parasin / HappyRachelKate
"Думаю, ни одна собака в мире не превзойдёт нашего красавца в любви к почёсыванию животика", — Parasin.
Фото © Reddit / dogpictures / Parasin
"Вот как моя собака просит почесать живот после того, как мы все вымокли под дождём", — IvanSwift.
Фото © Reddit / dogpictures / IvanSwift
"Лапы вверх! Показывает свой мощный живот", — rembrandt-glove.
Фото © Reddit / dogpictures / rembrandt-glove
"Я уже валяюсь на спине, и ты знаешь, что это значит", — jeepsandairplanes.
Фото © Reddit / dogpictures / jeepsandairplanes
"Вот как наша золотая девочка просит, чтобы её почесали", — mirjamv.
Фото © Reddit / dogpictures / mirjamv
"Как же он любит, когда ему чешут животик..." — earthandworld.
Фото © Reddit / dogpictures / earthandworld
"Я просто спросила, хочет ли он, чтобы ему почесали пузо, и вот он уже в такой позе через несколько секунд", — GotFroberg.
Фото © Reddit / dogpictures / GotFroberg
"Впервые за месяц Соус позволил почесать пузо", — huhuhulala.
Фото © Reddit / dogpictures / huhuhulala
"Ну здравствуйте! Не помню, чтобы на обед заказывала мохнатый животик, который обязательно нужно чесать", — HappyRachelKate.
Фото © Reddit / dogpictures / HappyRachelKate
"Два дня назад взяли из приюта пса, которого сильно помотала жизнь. Сегодня он впервые попросил, чтобы ему почесали пузико. Лучшее чувство", — nikkigraziano.
Фото © Reddit / dogpictures / nikkigraziano
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