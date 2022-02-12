10 собачьих фото пузом кверху, глядя на которые каждый захочет завести щенка

"Думаю, ни одна собака в мире не превзойдёт нашего красавца в любви к почёсыванию животика", — Parasin.

Фото © Reddit / dogpictures / Parasin

"Вот как моя собака просит почесать живот после того, как мы все вымокли под дождём", — IvanSwift.

Фото © Reddit / dogpictures / IvanSwift

"Лапы вверх! Показывает свой мощный живот", — rembrandt-glove.

Фото © Reddit / dogpictures / rembrandt-glove

"Я уже валяюсь на спине, и ты знаешь, что это значит", — jeepsandairplanes.

Фото © Reddit / dogpictures / jeepsandairplanes

"Вот как наша золотая девочка просит, чтобы её почесали", — mirjamv.

Фото © Reddit / dogpictures / mirjamv

"Как же он любит, когда ему чешут животик..." — earthandworld.

Фото © Reddit / dogpictures / earthandworld

"Я просто спросила, хочет ли он, чтобы ему почесали пузо, и вот он уже в такой позе через несколько секунд", — GotFroberg.

Фото © Reddit / dogpictures / GotFroberg

"Впервые за месяц Соус позволил почесать пузо", — huhuhulala.

Фото © Reddit / dogpictures / huhuhulala

"Ну здравствуйте! Не помню, чтобы на обед заказывала мохнатый животик, который обязательно нужно чесать", — HappyRachelKate.

Фото © Reddit / dogpictures / HappyRachelKate

"Два дня назад взяли из приюта пса, которого сильно помотала жизнь. Сегодня он впервые попросил, чтобы ему почесали пузико. Лучшее чувство", — nikkigraziano.