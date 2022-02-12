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10 собачьих фото пузом кверху, глядя на которые каждый захочет завести щенка

Высшая степень доверия собаки своему хозяину — подставить живот, чтобы его почесали. Поэтому процесс приятный для всех участников. Собрали 10 популярных и смешных фотографий с Reddit с места событий.

12 февраля, 08:45

Коллаж на обложке © LIFE. Фото © Reddit / dogpictures / Parasin / HappyRachelKate

"Думаю, ни одна собака в мире не превзойдёт нашего красавца в любви к почёсыванию животика", Parasin.

Фото © Reddit / dogpictures / Parasin

Фото © Reddit / dogpictures / Parasin

"Вот как моя собака просит почесать живот после того, как мы все вымокли под дождём", — IvanSwift.

Фото © Reddit / dogpictures / IvanSwift

Фото © Reddit / dogpictures / IvanSwift

"Лапы вверх! Показывает свой мощный живот", rembrandt-glove.

Фото © Reddit / dogpictures / rembrandt-glove

Фото © Reddit / dogpictures / rembrandt-glove

"Я уже валяюсь на спине, и ты знаешь, что это значит", jeepsandairplanes.

Фото © Reddit / dogpictures / jeepsandairplanes

Фото © Reddit / dogpictures / jeepsandairplanes

"Вот как наша золотая девочка просит, чтобы её почесали", mirjamv.

Фото © Reddit / dogpictures / mirjamv

Фото © Reddit / dogpictures / mirjamv

"Как же он любит, когда ему чешут животик..." earthandworld.

Фото © Reddit / dogpictures / earthandworld

Фото © Reddit / dogpictures / earthandworld

"Я просто спросила, хочет ли он, чтобы ему почесали пузо, и вот он уже в такой позе через несколько секунд", GotFroberg.

Фото © Reddit / dogpictures / GotFroberg

Фото © Reddit / dogpictures / GotFroberg

"Впервые за месяц Соус позволил почесать пузо", huhuhulala.

Фото © Reddit / dogpictures / huhuhulala

Фото © Reddit / dogpictures / huhuhulala

"Ну здравствуйте! Не помню, чтобы на обед заказывала мохнатый животик, который обязательно нужно чесать", HappyRachelKate.

Фото © Reddit / dogpictures / HappyRachelKate

Фото © Reddit / dogpictures / HappyRachelKate

"Два дня назад взяли из приюта пса, которого сильно помотала жизнь. Сегодня он впервые попросил, чтобы ему почесали пузико. Лучшее чувство", nikkigraziano.

Фото © Reddit / dogpictures / nikkigraziano

Фото © Reddit / dogpictures / nikkigraziano

10 фото кошек с собаками, которые доказывают, что имидж — ничто, а дружба — всё

10 фото кошек с собаками, которые доказывают, что имидж — ничто, а дружба — всё

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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