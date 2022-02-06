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10 фото кошек с собаками, которые доказывают, что имидж — ничто, а дружба — всё

Мы все привыкли, что кошки и собаки чуть не главные враги. Но любители домашних животных, которые завели дома и тех и других, уже поняли: это всё — неправда. Ниже — 10 наглядных примеров.

6 февраля, 10:15

Фото © Reddit / Aww

"Кошка с собакой обе любят погреться на солнышке. Как видите, отлично делают это вместе", flyingsails.

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"Ничего необычного — просто мой кот и пёс проводят время вместе", Zoomerthatisaboomer.

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"Моя кошка и собака держались так лапками минут 15, и у меня чуть сердце не взорвалось", mymashedpotaties.

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"Это самое милое, что я видела за всё время, что мой кот и собака живут вместе", Brief-Sector-1906.

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"Приехали в Сербию вместе с собакой. Мой пёс подружился с местным котом. Уверена, вам понравится", Ok_Dingo_5651

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"Мои НАКОНЕЦ-ТО подружились!" Koala_365.

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"Старая фотка, но она отлично показывает, что коты и собаки могут быть приятелями", thelunarwitch5162.

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"Только посмотрите на это!" hant3ria.

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"Мои питомцы — лучшие друзья навсегда!" ComfortableService8.

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"То, как моя собака и кошка спят вместе, просто наполняет моё сердце теплом", ChuckYeager_Bombs.

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

Скрытая камера доказала, что коты всё-таки ждут хозяев после работы, и этот пример самый милый

Скрытая камера доказала, что коты всё-таки ждут хозяев после работы, и этот пример самый милый

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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