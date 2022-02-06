10 фото кошек с собаками, которые доказывают, что имидж — ничто, а дружба — всё

"Кошка с собакой обе любят погреться на солнышке. Как видите, отлично делают это вместе", — flyingsails.

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"Ничего необычного — просто мой кот и пёс проводят время вместе", — Zoomerthatisaboomer.

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"Моя кошка и собака держались так лапками минут 15, и у меня чуть сердце не взорвалось", — mymashedpotaties.

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"Это самое милое, что я видела за всё время, что мой кот и собака живут вместе", — Brief-Sector-1906.

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"Приехали в Сербию вместе с собакой. Мой пёс подружился с местным котом. Уверена, вам понравится", — Ok_Dingo_5651

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Фото © Reddit / Aww

"Старая фотка, но она отлично показывает, что коты и собаки могут быть приятелями", — thelunarwitch5162.

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"Только посмотрите на это!" — hant3ria.

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"Мои питомцы — лучшие друзья навсегда!" — ComfortableService8.

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"То, как моя собака и кошка спят вместе, просто наполняет моё сердце теплом", — ChuckYeager_Bombs.