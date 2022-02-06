10 фото кошек с собаками, которые доказывают, что имидж — ничто, а дружба — всё
Мы все привыкли, что кошки и собаки чуть не главные враги. Но любители домашних животных, которые завели дома и тех и других, уже поняли: это всё — неправда. Ниже — 10 наглядных примеров.
"Кошка с собакой обе любят погреться на солнышке. Как видите, отлично делают это вместе", — flyingsails.
"Ничего необычного — просто мой кот и пёс проводят время вместе", — Zoomerthatisaboomer.
"Моя кошка и собака держались так лапками минут 15, и у меня чуть сердце не взорвалось", — mymashedpotaties.
"Это самое милое, что я видела за всё время, что мой кот и собака живут вместе", — Brief-Sector-1906.
"Приехали в Сербию вместе с собакой. Мой пёс подружился с местным котом. Уверена, вам понравится", — Ok_Dingo_5651
"Мои НАКОНЕЦ-ТО подружились!" — Koala_365.
"Старая фотка, но она отлично показывает, что коты и собаки могут быть приятелями", — thelunarwitch5162.
"Только посмотрите на это!" — hant3ria.
"Мои питомцы — лучшие друзья навсегда!" — ComfortableService8.
"То, как моя собака и кошка спят вместе, просто наполняет моё сердце теплом", — ChuckYeager_Bombs.
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