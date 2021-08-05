Скрытая камера доказала, что коты всё-таки ждут хозяев после работы, и этот пример самый милый
Говорят, что кошки гуляют сами по себе, прекрасно проживут и без своих хозяев и вообще по ним не скучают. Вот только каждый кошатник скажет, что это не так. Видео ниже — тому подтверждение.
Каждый, кто когда-нибудь жил с собакой, знает, с чего начинается любое возвращение домой. Питомец стремглав бежит в прихожую, не в силах совладать с предвкушением встречи хозяина. Дальше — попытки запрыгнуть на человека, объятья, мокрые поцелуи... Так вот, кошки ничуть не хуже. Это доказал пользователь TikTok cat.mando. Для этого Стивену стоило просто установить дома специальную камеру с функцией слежения.
На кадрах видно, что Мэндо спокойно лежит на хозяйском стуле до тех пор, пока не услышал, что кто-то вставил ключ в замочную скважину. Питомец тут же побежал встречать своего человека. Устроившись на кушетке, кот поздоровался со Стивеном и бросился в его объятия. Судя по кадрам, каждая их встреча начинается с ритуала: хозяин помогает усатому размяться после долгого дня ожидания. Выглядит это ну очень мило.
Когда Стивен опубликовал ролик в соцсети, он тут же завирусился. Всего за три дня его посмотрели почти 15 миллионов раз, а в комментариях пользователи делились своими историями о скучающих по своим хозяевам кошках. Оказывается, Мэндо — далеко не единственный в своём роде.
Наша кошка бежала встречать ещё до того, как ключ в замке повернётся. Видимо, шаги в подъезде слышала, не знаю, как она это делала
Мама к подъезду подходит и звенит ключами, кошка реагирует только на её звон) Бежит к двери и орёт, чтобы я дверь открыла. Такие они милые 😅
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