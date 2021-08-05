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Скрытая камера доказала, что коты всё-таки ждут хозяев после работы, и этот пример самый милый

Говорят, что кошки гуляют сами по себе, прекрасно проживут и без своих хозяев и вообще по ним не скучают. Вот только каждый кошатник скажет, что это не так. Видео ниже — тому подтверждение.

5 августа, 08:38

Кадры из видео © TikTok / cat.mando

Каждый, кто когда-нибудь жил с собакой, знает, с чего начинается любое возвращение домой. Питомец стремглав бежит в прихожую, не в силах совладать с предвкушением встречи хозяина. Дальше — попытки запрыгнуть на человека, объятья, мокрые поцелуи... Так вот, кошки ничуть не хуже. Это доказал пользователь TikTok cat.mando. Для этого Стивену стоило просто установить дома специальную камеру с функцией слежения.

Кадры из видео © TikTok / cat.mando

На кадрах видно, что Мэндо спокойно лежит на хозяйском стуле до тех пор, пока не услышал, что кто-то вставил ключ в замочную скважину. Питомец тут же побежал встречать своего человека. Устроившись на кушетке, кот поздоровался со Стивеном и бросился в его объятия. Судя по кадрам, каждая их встреча начинается с ритуала: хозяин помогает усатому размяться после долгого дня ожидания. Выглядит это ну очень мило.

Кадры из видео © TikTok / cat.mando

Кадры из видео © TikTok / cat.mando

Когда Стивен опубликовал ролик в соцсети, он тут же завирусился. Всего за три дня его посмотрели почти 15 миллионов раз, а в комментариях пользователи делились своими историями о скучающих по своим хозяевам кошках. Оказывается, Мэндо — далеко не единственный в своём роде.

Наша кошка бежала встречать ещё до того, как ключ в замке повернётся. Видимо, шаги в подъезде слышала, не знаю, как она это делала

juliadoctor01

Мама к подъезду подходит и звенит ключами, кошка реагирует только на её звон) Бежит к двери и орёт, чтобы я дверь открыла. Такие они милые 😅

imastyi

У меня кот на улице меня встречает, потом через окно залазит и ещё раз встречает, уже дома

demyxx_pro

Хозяйка побрила кошку, которая изнывала от жары, но под шерстью она оказалась прямо неприлично голой

Хозяйка побрила кошку, которая изнывала от жары, но под шерстью она оказалась прямо неприлично голой

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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