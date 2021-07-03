Хозяйка побрила кошку, которая изнывала от жары, но под шерстью она оказалась прямо неприлично голой

Пользовательница "Реддита" GoMooGo не раскрыла, как зовут её любимицу, но отметила, что по человеческим меркам ей уже 13 лет. Последние дни она мучилась, пытаясь найти прохладное место в доме. Поэтому других вариантов, кроме как её подстричь, хозяйка не видела. К работе грумера никаких вопросов нет — специалист всё сделал по просьбе девушки. Но всё равно никто не был готов к тому, что скрывалось под слоем шерсти.

Сегодня отвела свою девочку на груминг. Это… не то, чего я ожидала. Не могу перестать смеяться GoMooGo

Фото © Reddit / GoMooGo

Первая фотография была сделана осенью прошлого года. Усатая наслаждалась своей жизнью, не переживая из-за жары, выглядит шикарно и, должно быть, прекрасно об этом знает. На фотографию после недавнего похода к грумеру смотреть без смеха уже невозможно.

Когда GoMooGo опубликовала фотографию в разделе "Коты", пост мигом стал вирусным. Правда, не все готовы поверить, что этот снимок реальный. Многие заметили, что это больше похоже на фотошоп. Хотела бы хозяйка, чтобы это было правдой.

Выглядит так, словно вы в фотошопе приклеили голову своей кошки на тело другой jabronirhinestone

Две кошки автора вирусного поста. Фото © Reddit / GoMooGo

Большая часть комментаторов не могла обойти стороной обвисшую "грудь", которая стала видна после стрижки. Кто-то над ней просто посмеялся, а другие увидели в этом ещё один повод отпустить шутку.

У неё маленькие отвисшие титечки 😹😻😽 babygrappler

Не понимаю, почему у поста нет ограничения 18+ GoldDome13