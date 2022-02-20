В ПВР Ростовской области размещено 6,5 тысячи беженцев

Количество жителей республик Донбасса, находящихся в пунктах временного размещения в Ростовской области, увеличилось до 6,5 тысячи. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, среди них 2,7 тысячи детей.

Всего в области открыто уже 98 ПВР в 32 городах и районах. Беженцев обеспечивают горячим питанием, предметами первой необходимости и медицинской помощью.

Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев заметил, что медики провели медицинский осмотр находящихся в ПВР людей, выявляя тех, у кого есть хронические заболевания. Те, кому потребовалась госпитализация, доставлены в стационары. В Ростов-на-Дону эвакуировано 74 малыша из Луганского дома ребёнка. Кроме того, региональные службы по поручению губернатора держат на особом контроле вопрос по недопущению распространения коронавируса.