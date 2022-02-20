В ПВР Ростовской области размещено 6,5 тысячи беженцев
Всего в области открыто уже 98 ПВР в 32 городах и районах. Людей обеспечивают горячим питанием, предметами первой необходимости и медицинской помощью.
Количество жителей республик Донбасса, находящихся в пунктах временного размещения в Ростовской области, увеличилось до 6,5 тысячи. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, среди них 2,7 тысячи детей.
Всего в области открыто уже 98 ПВР в 32 городах и районах. Беженцев обеспечивают горячим питанием, предметами первой необходимости и медицинской помощью.
Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев заметил, что медики провели медицинский осмотр находящихся в ПВР людей, выявляя тех, у кого есть хронические заболевания. Те, кому потребовалась госпитализация, доставлены в стационары. В Ростов-на-Дону эвакуировано 74 малыша из Луганского дома ребёнка. Кроме того, региональные службы по поручению губернатора держат на особом контроле вопрос по недопущению распространения коронавируса.
Лайф рассказывал, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили многие регионы России.