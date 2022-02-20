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Опубликовано 20 февраля 2022, 08:48
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Спецназ ДНР обезвредил диверсионную группу, планировавшую подрывы инфраструктуры

Передовые позиции Народной милиции ДНР. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Передовые позиции Народной милиции ДНР. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Диверсанты при попытке задержания оказали вооружённое сопротивление, из-за чего два бойца получили огнестрельные ранения. Однако террористическая деятельность была пресечена, уточнили в ведомстве.

Спецназ Министерства государственной безопасности (МГБ) Донецкой Народной Республики (ДНР) обезвредил группу диверсантов в Донецке, планировавшую взрывы на объектах инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудниками спецназа… на территории города Донецка была блокирована диверсионно-террористическая группа противника", — сказано в сообщении.

Уточняется, что диверсанты планировали подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций в ДНР. При попытке задержания они оказали вооружённое сопротивление, из-за чего два бойца спецназа получили огнестрельные ранения.

В ЛНР сообщили о попытке украинских военных атаковать позиции сил республики
В ЛНР сообщили о попытке украинских военных атаковать позиции сил республики

Ранее Лайф рассказывал, что украинские силовики всю ночь вели обстрел пригородов Донецка. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня сообщило о десятках ударов по населённым пунктам. Кроме того, силовики Киева нанесли удар по химическому заводу в городе.

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Артур Лапсаков
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