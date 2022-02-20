Спецназ ДНР обезвредил диверсионную группу, планировавшую подрывы инфраструктуры

Диверсанты при попытке задержания оказали вооружённое сопротивление, из-за чего два бойца получили огнестрельные ранения. Однако террористическая деятельность была пресечена, уточнили в ведомстве.

Спецназ Министерства государственной безопасности (МГБ) Донецкой Народной Республики (ДНР) обезвредил группу диверсантов в Донецке, планировавшую взрывы на объектах инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудниками спецназа… на территории города Донецка была блокирована диверсионно-террористическая группа противника", — сказано в сообщении.