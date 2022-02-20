СЦКК: Украинские силовики обстреляли село Петровское в ДНР запрещёнными снарядами

Также украинские силовики выпустили восемь снарядов калибра 120 миллиметров в 10:02 по направлению Зайцево (северное) – Зайцево (южное). Ещё обстрел зафиксирован в 10:12. В это время снаряды летели по направлениям Жованка – Зайцево (южное). Было выпущено десять мин калибра 120 миллиметров. Вместе с тем был зафиксирован обстрел в 10:28 по направлению Тарамчук – Еленовка. Украинские силовики выпустили восемь мин запрещённого калибра.

Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.