СЦКК: Украинские силовики обстреляли село Петровское в ДНР запрещёнными снарядами

Также ВСУ выпустили мины по направлению населённых пунктов Зайцево (южное) и Еленовка. Атака была выполнена менее чем за час.

Украинские силовики обстреляли село Петровское с применением снарядов запрещённого калибра в 120 миллиметров. Об этом сообщила пресс-служба Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР в телеграм-канале.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:54 — населённый пункт Богдановка – населённый пункт Петровское. Выпущено 13 мин калибром 120 миллиметров", — говорится в сообщении.

Также украинские силовики выпустили восемь снарядов калибра 120 миллиметров в 10:02 по направлению Зайцево (северное) – Зайцево (южное). Ещё обстрел зафиксирован в 10:12. В это время снаряды летели по направлениям Жованка – Зайцево (южное). Было выпущено десять мин калибра 120 миллиметров. Вместе с тем был зафиксирован обстрел в 10:28 по направлению Тарамчук – Еленовка. Украинские силовики выпустили восемь мин запрещённого калибра.