КГБ Белоруссии задержал группировку, планировавшую срыв референдума по конституции

Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержали группу людей, которые из-за рубежа получали указания о срыве конституционного референдума, назначенного на 27 февраля. Об этом сообщил начальник отдела Следственного управления КГБ республики Константин Бычек.

"Пресечена деятельность группы лиц, которые предпринимали попытки незаконного воздействия на членов избирательных комиссий по проведению референдума, — сказал Бычек в эфире телеканала ОНТ, подчеркнув, что злоумышленники действовали под руководством иностранных кураторов.

По его словам, участники группировки призывали портить бюллетени и запугивали членов избирательных комиссий. В частности, как отметил представитель КГБ, от имени милиционеров и судей задержанные рассылали им письма с угрозами. По данным ведомства, также установлены личности кураторов из-за границы.