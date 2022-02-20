КГБ Белоруссии задержал группировку, планировавшую срыв референдума по конституции
Её участники призывали портить бюллетени и запугивали членов избирательных комиссий. Действовали злоумышленники под руководством кураторов из-за границы, их личности также установлены.
Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержали группу людей, которые из-за рубежа получали указания о срыве конституционного референдума, назначенного на 27 февраля. Об этом сообщил начальник отдела Следственного управления КГБ республики Константин Бычек.
"Пресечена деятельность группы лиц, которые предпринимали попытки незаконного воздействия на членов избирательных комиссий по проведению референдума, — сказал Бычек в эфире телеканала ОНТ, подчеркнув, что злоумышленники действовали под руководством иностранных кураторов.
По его словам, участники группировки призывали портить бюллетени и запугивали членов избирательных комиссий. В частности, как отметил представитель КГБ, от имени милиционеров и судей задержанные рассылали им письма с угрозами. По данным ведомства, также установлены личности кураторов из-за границы.
Напомним, белорусский лидер Александр Лукашенко впервые предложил изменить конституцию 4 августа 2020 года. По его задумке, белорусы в ходе референдума смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти. В ноябре 2021 года Александру Лукашенко был представлен доработанный вариант основного закона государства. Референдум по конституции назначен на 27 февраля. Формулировка вопроса в бюллетене будет звучать так: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"
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