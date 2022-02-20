Глава МИД Франции: Европа не оставит без ответа размещение ядерного оружия в Белоруссии
По мнению Жана-Ива Ле Дриана, это решение станет серьёзным изменением безопасности в регионе. Он напомнил, что Путин в разговоре с Макроном заявил, что такого вооружения в соседней стране не будет.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Фото © Twitter / Jean-Yves Le Drian
Европа не оставит без ответа размещение ядерного оружия на территории Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Он заметил, что президент России Владимир Путин в ходе беседы с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил, что размещение российского ядерного оружия в соседней республике не рассматривается, и выразил надежду, что всё так и будет.
"В противном случае это стало бы серьёзным изменением в европейской безопасности, которое не может остаться без ответа", — сказал министр в интервью газете Le Journal du Dimanche.
Ранее Лайф рассказывал, что, согласно проекту обновлённой военной доктрины Союзного государства, напрямую не следует, что на территории Белоруссии может быть размещено российское ядерное оружие. Однако на Западе, в частности в США, считают, что изменение документа может способствовать размещению войск и ядерных сил РФ на территории республики.