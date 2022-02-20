Глава МИД Франции: Европа не оставит без ответа размещение ядерного оружия в Белоруссии

Европа не оставит без ответа размещение ядерного оружия на территории Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он заметил, что президент России Владимир Путин в ходе беседы с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил, что размещение российского ядерного оружия в соседней республике не рассматривается, и выразил надежду, что всё так и будет.

"В противном случае это стало бы серьёзным изменением в европейской безопасности, которое не может остаться без ответа", — сказал министр в интервью газете Le Journal du Dimanche.