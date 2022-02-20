Эксперт Филиппов рассказал, почему россияне стали брать больше автокредитов

В 2021 году в России до 963 миллиардов рублей увеличился объём выданных банками займов на покупку автомобилей, а средний размер автокредитов по стране вырос до 1,2 миллиона рублей. О том, почему россияне всё чаще занимают у банков, рассказал главный редактор автомобильного паблика "наБУСТе" Алексей Филиппов.

Эксперт отметил, что сейчас ценники на автомобили стремительно растут, причём эта тенденция наблюдается на протяжении более года. При этом реальные доходы населения в целом не увеличиваются, поэтому граждане остались практически без шансов накопить на новую машину.

"Люди смотрят на текущий ценник и понимают, что "пора брать". Данный тренд разогревает рынок, так что повышение цен, разумеется, является разумным шагом со стороны дилеров", — сказал Филиппов в интервью газете "Петербургский дневник".