Эксперт Филиппов рассказал, почему россияне стали брать больше автокредитов
Специалист отметил, что непрекращающийся рост цен на транспорт оставил большинство граждан практически без шансов накопить на новую машину. Данная тенденция, соответственно, разогревает рынок.
В 2021 году в России до 963 миллиардов рублей увеличился объём выданных банками займов на покупку автомобилей, а средний размер автокредитов по стране вырос до 1,2 миллиона рублей. О том, почему россияне всё чаще занимают у банков, рассказал главный редактор автомобильного паблика "наБУСТе" Алексей Филиппов.
Эксперт отметил, что сейчас ценники на автомобили стремительно растут, причём эта тенденция наблюдается на протяжении более года. При этом реальные доходы населения в целом не увеличиваются, поэтому граждане остались практически без шансов накопить на новую машину.
"Люди смотрят на текущий ценник и понимают, что "пора брать". Данный тренд разогревает рынок, так что повышение цен, разумеется, является разумным шагом со стороны дилеров", — сказал Филиппов в интервью газете "Петербургский дневник".
Ранее Лайф рассказал, что в России рекордно вырос спрос на китайские автомобили. По итогам 2021 года они заняли около семи процентов отечественного рынка.
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