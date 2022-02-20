Захарова: Зеленский не понимает, что Западу не нужна сильная Украина
Официальный представитель МИД РФ назвала "катастрофой государственности" публичные рассуждения украинского лидера о том, почему "деньги выдают только под условия проведения Киевом реформ".
Президент Украины Владимир Зеленский никак не может понять, что его страна не нужна Западу сильной. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя выступление лидера Незалежной на Мюнхенской конференции по безопасности.
Как отметила дипломат, в заявлениях Зеленского о событиях в Донбассе не было даже намёков на сострадание к соотечественникам, имелась лишь ложь о самоподрывах в республиках. Всё это, по мнению Захаровой, "ещё как-то можно объяснить его личными качествами".
"А публичное непонимание президентом Украины, что сильной его страна Западу не нужна, и рассуждения на тему, почему деньги выдают только под условия проведения Киевом реформ, — это катастрофа государственности", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что на Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что Украина не собирается "низко кланяться" за военную помощь. Обращаясь к западным странам, он заявил, что это не благотворительные взносы, а их вклад в безопасность Европы и мира, где Киев уже восемь лет якобы служит надёжным щитом. Кроме того, украинский лидер пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия, а также призвал не ждать и немедленно ввести санкции против России.
Мария Захарова. Обложка © Getty Images / Lev Radin / Pacific Press / LightRocket