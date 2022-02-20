Захарова: Зеленский не понимает, что Западу не нужна сильная Украина

Президент Украины Владимир Зеленский никак не может понять, что его страна не нужна Западу сильной. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя выступление лидера Незалежной на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как отметила дипломат, в заявлениях Зеленского о событиях в Донбассе не было даже намёков на сострадание к соотечественникам, имелась лишь ложь о самоподрывах в республиках. Всё это, по мнению Захаровой, "ещё как-то можно объяснить его личными качествами".