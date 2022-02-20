Политолог Жарихин: Киев создаст лишь "грязную бомбу", выйдя из Будапештского меморандума
Эксперт убеждён, что за голословными заявлениями Зеленского стоит лишь желание "находиться в центре внимания". По его мнению, исключено, что у Незалежной появится ядерное оружие.
Если Украина признает недействительным Будапештский меморандум, то сможет создать лишь так называемую "грязную бомбу", а не полноценный атомный заряд. Такое мнение выразил политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
"Уран у них есть, конечно. У них есть отработанные твэлы (отработавшее ядерное топливо. — Прим. Лайфа) с их атомных электростанций. Они могут из этого изготовить так называемую "грязную бомбу", то есть не заряд для ядерного взрыва, а заряд для ядерного заражения", — цитирует РИА "Новости" эксперта.
По его мнению, в этом случае Москва и Вашингтон дадут Киеву "по рукам со страшной силой", и вообще всё это может закончиться тем, что Незалежная станет страной-изгоем. Жарихин убеждён, что за голословными заявлениями украинского лидера Владимира Зеленского стоит лишь желание "находиться в центре внимания". Исключено, что у страны появится ядерное оружие, заключил политолог.
Напомним, что в 1994 году Украина, Россия, США, Великобритания и Франция подписали Будапештский меморандум, по которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. В ответ Украине дали гарантии безопасности.
Незаконный "ядерный клуб" против России: 5 новых стран, которые могут направить на Москву атомное оружие США
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия. Выступая на Мюнхенской конференции, он отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Как он подчеркнул, Киев сделает это четвёртый и последний раз.
Лента новостей
Дыры от пуль и выбитые стёкла: Лайф публикует видео из дома в Донецке, где спецназ ДНР обезвредил диверсантов
сегодня в 10:36
В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы секс-шопа
сегодня в 10:32
В Бурятии возбудили уголовное дело после нападения собаки на жительницу Улан-Удэ
сегодня в 10:28
Обложка © Getty Images / Matt Dunham — Pool