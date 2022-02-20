Политолог Жарихин: Киев создаст лишь "грязную бомбу", выйдя из Будапештского меморандума

Если Украина признает недействительным Будапештский меморандум, то сможет создать лишь так называемую "грязную бомбу", а не полноценный атомный заряд. Такое мнение выразил политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Уран у них есть, конечно. У них есть отработанные твэлы (отработавшее ядерное топливо. — Прим. Лайфа) с их атомных электростанций. Они могут из этого изготовить так называемую "грязную бомбу", то есть не заряд для ядерного взрыва, а заряд для ядерного заражения", — цитирует РИА "Новости" эксперта.

По его мнению, в этом случае Москва и Вашингтон дадут Киеву "по рукам со страшной силой", и вообще всё это может закончиться тем, что Незалежная станет страной-изгоем. Жарихин убеждён, что за голословными заявлениями украинского лидера Владимира Зеленского стоит лишь желание "находиться в центре внимания". Исключено, что у страны появится ядерное оружие, заключил политолог.

Напомним, что в 1994 году Украина, Россия, США, Великобритания и Франция подписали Будапештский меморандум, по которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. В ответ Украине дали гарантии безопасности.